Ni dobil poštenega sojenja, zdaj mu mora država plačati 6.500 evrov

Vse sodne instance so potrdile sodbo proti Poropatu

9. maj 2017 ob 17:19

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je Marinu Poropatu prisodilo 6.500 evrov odškodnine, ker mu sodišče ni omogočilo pravice do poštenega sojenja.

Marino Poropat je bil leta 2009 obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni po kazenski ovadbi Rajka Hrvatiča, s katerim sta bila v dolgoletnem sporu, češ da mu je Poropat pred njegovo hišo grozil s smrtjo. Sodišče je Poropata obsodilo na podlagi pričanja Hrvatiča in njegovega prijatelja, ki je pričal o tem, kaj mu je o incidentu povedal tožnik.

Poropat je ves čas zanikal incident in opozarjal, da sodišče ne bi smelo verjeti dvojici, tudi zato ne, ker sta prijatelja in je Hrvatič vplival na pričanje prijatelja. Predlagal je zaslišanje omenjenega prijatelja, a ga je sodišče zavrnilo, ker da so bila dejstva ugotovljena v zadostni meri in da priča tako ali tako ne bi mogla neposredno pričati o spornem dogodku. S tem so se nato strinjale tudi vse nadaljnje instance slovenskega pravosodja.

Poropat je neuspešno opozarjal tudi na to, da o incidentu ni nobenega videoposnetka, čeprav naj bi imel tožnik okoli svoje hiše postavljene številne kamere.

Evropsko sodišče za človekove pravice pa je zdaj ugotovilo, da je bila Poropatu kršena pravica do poštenega sojenja in pravica do zaslišanja priče, zaradi česar mu bo država morala plačati 5.000 evrov odškodnine in 1.500 evrov za povračilo stroškov.

A. Č.