Pravica do dostopa do sodnega varstva v civilnih zadevah je še posebej pomembna zaradi naraščajočega prostega gibanja ljudi po državah EU-ja.

Notarji bodo ob evropskem dnevu civilnega pravosodja ponujali brezplačne nasvete

Do brezplačnega nasveta lahko pridete 25. oktobra v času uradnih ur

23. oktober 2017 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski notarji bodo v četrtek odprli svoja vrata in vsem zainteresiranim brezplačno svetovali v zadevah, ki se nanašajo na notarske storitve. S tem se pridružujejo evropskemu dnevu civilnega pravosodja, ko se lahko evropski državljani okoli 25. oktobra vsako leto seznanijo s civilnim pravom v želji, da bi to postalo dosegljivo vsakomur.

Kot so sporočili iz Notarske zbornice Slovenije, bodo notarji v četrtek brezplačne nasvete delili v času uradnih ur, in sicer od 9. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Pri tem bodo notarji obiskovalcem na voljo za odgovore na vsa vprašanja, ki se nanašajo na dedovanje, oporoke, nepremičnine in druge zadeve, ki zadevajo premoženje vsakega posameznika.

Evropska komisija in Svet Evrope sta se leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU-ja en dan posvečen civilnemu pravosodju oziroma dnevu civilnega prava. Temeljni namen dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi to postalo dosegljivo vsem državljanom.

Pravica do dostopa do sodnega varstva v civilnih zadevah je še posebej pomembna zaradi naraščajočega prostega gibanja ljudi po državah EU-ja, ki pa se zaradi tega srečujejo z ovirami zaradi različnih pravnih sistemov. Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem življenju vseh državljanov tako z delovnopravnimi razmerji kot s porokami, ločitvami, dedovanjem, izmenjavo blaga ali storitev, je treba zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem, ne glede na kraj bivanja, pravijo na notarski zbornici.

L. L.