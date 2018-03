Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 19 glasov Ocenite to novico! Roberto Battelli, ki je rojen v Pulju, se bo pri 63 letih upokojil. Foto: BoBo Dodaj v

Battelli ne bo več kandidiral za poslanca

Predčasne volitve bodo predvidoma v drugi polovici maja

16. marec 2018 ob 16:10,

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Predstavnik italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Roberto Battelli je v pogovoru za Radio Koper Capodistria dejal, da na letošnjih volitvah ne bo več kandidiral za to mesto.

63-letni Battelli je vse od samostojnosti Slovenije neprekinjeno poslanec v državnem zboru. Povedal je, da se bo upokojil in se posvetil družini: "Imam dva čudovita vnuka. Ne zmorem več dajati. Malo se bom umiril."

Battelli je bil leta 1990 izvoljen v takratni družbenopolitični zbor Socialistične republike Slovenije, dve leti pozneje pa je postal poslanec v prvem sklicu državnega zbora. Po kar sedmih zaporednih mandatih - nekajkrat je bil na volitvah tudi edini kandidat italijanske narodne skupnosti - ga tokrat ne bo na listi kandidatov.

Ob Battelliju je edini, ki je bil na vseh volitvah izvoljen v državni zbor, Janez Janša.

Kdo se bo podal v boj za naslednika?

Kot je znano, bodo po srednem odstopu premierja Mira Cerarja nove predčasne volitve predvidoma v drugi polovici maja. Kdo se bo podal v boj za naslednika Battellija na sedežu, rezerviranem za pripadnike italijanske narodne skupnosti, še ni znano, je poročal Radio Koper.

Koprski podžupan in predsednik Obalne samoupravne skupnosti Italijanov Alberto Scheriani je povedal, da se o morebitni kandidaturi še ni odločil. Da je še prezgodaj, je odgovoril tudi predsednik izvršnega odbora Unije Italijanov Maurizio Tremul. Luka Juri, ki je kandidiral za poslanca v italijanskem parlamentu, pa pravi, da ga za zdaj to mesto ne zanima, so zapisali na spletni strani radia.

Pogovor z Robertom Battellijem za Radio Koper Capodistria v oddaji Il vaso di Pandora (Pandorina skrinjica) – v italijanskem jeziku.

