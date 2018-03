Predsednik vrhovnega sodišča ogorčen. Cerar se s sodbo ne strinja.

Cerar v Tarči izpostavil Kovačičeve besede

Predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič se je v javnem pismu ostro odzval na dvom premierja Mira Cerarja o nepristranskem odločanju sodišča. Opozarja ga, naj se zaveda daljnosežnosti svojih besed. Cerar odgovarja, da odločitev sodišča spoštuje, a se kot predsednik vlade in pravnik s sodbo ne strinja.

Predsednik vlade je že ob odstopu v sredo pozno zvečer povedal, da je bila kaplja čez rob, ki ga je pripravila do tega koraka, odločitev Vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da vlada v kampanji pred referendumom o drugem tiru ni dovolj temeljito pojasnila vseh posledic, ki jih bo uveljavitev tega zakona prinesla, in da za to ni upravičeno porabila več kot 90.000 evrov davkoplačevalskega denarja, ki si ga je odmerila za samo kampanjo. Referendum bo treba ponoviti.

V oddaji Tarča na TV Slovenija pa je Miro Cerar dejal še: "Kot politik moram spoštovati odločitev sodišča, pričakujem pa, da bodo ustrezne instance preverile navedbe Vilija Kovačiča, ki jih je javno izjavil, da je bil na pravni fakulteti mesec pred odločitvijo v stiku z gospodom Kerševanom, ki je bil poročevalec sodnik v tej zadevi, in je po tem pogovoru dobil dober občutek, da se bo zadeva iztekla pravilno. Verjamem, da imamo pravne instance – vrhovno sodišče, predsednika, sodni svet – ki bodo morale te zadeve raziskati."

Kovačič je imel dober občutek

Vili Kovačič, pobudnik referenduma in presoje o ustrezni uporabi referendumske zakonodaje, je namreč po prihodu s sodišča po izreku sodbe novinarjem dejal: "Ko sem bil pred mesecem in pol na pravni fakulteti, sem dobil dober občutek. Gospod Kerševan je rekel, naj ne bom v skrbeh, da je ta zadeva zelo pomembna za demokracijo in da jo bodo tehtno in resno obravnavali. Od takrat naprej sem bolje spal."

Florjančič ogorčen

Na Cerarjeve besede se je z javnim pismom, objavljenim na spletni strani vrhovnega sodišča, odzval predsednik tega sodišča Damijan Florjančič, ki je negativno presenečen nad Cerarjevimi izjavami, saj jih je "nedvomno mogoče razumeti kot dvom o neodvisnem in nepristranskem odločanju sodišča". "Menim, da lahko upravičeno pričakujem, da se boste v prihodnje vzdržali tovrstnih izjav, ki ne glede na nadaljnja pojasnjevanja sodstva samega mečejo senco dvoma v pošteno, pravično in zakonito delo našega sodstva. Tovrstnih neupravičenih »ocen« dela sodstva je v javnosti vse več, in najmanj, kar je mogoče pričakovati, je, da se vsaj drugi dve veji oblasti oziroma njuni predstavniki zavedajo pomena in daljnosežnosti njihovih besed," je še zapisal.

Kerševan se je pri komentiranju omejil

Ob tem je poudaril, da Cerarjevi svetovalci očitno niso preverili dejstev. Na strani vrhovnega sodišča je namreč objavljen posnetek dogodka na Pravni fakulteti v Ljubljani, na katerem Kovačič nagovori zbrane predavatelje, na njegove besede pa se odzove sodnik Erik Kerševan. Povedal mu je, da je pritožba glede referendumske zakonodaje v obravnavi: "Vrhovno sodišče vašo pritožbo ima, jo obravnava. Zadeva je resna in se je bomo lotili, preučuje se z različnih vidikov. Vrhovno sodišče se bo tako kot v vseh zadevah potrudilo, da pride do ustavno skladnega in zakonitega rezultata. Moram pa se zelo omejiti pri tem, kar trenutno lahko povem – ni to stvar samo osebne odločitve, ampak tudi odločitve senata."

Florjančič je v pismu zatrdil, da sam kot predsednik vrhovnega sodišča v tem primeru ni zaznal nikakršnega neprimernega ravnanja vrhovnega sodnika, "temveč nasprotno, njegovo pravilno in profesionalno držo".

Cerar: Dvomov je več, a sodišče spoštujem

Na Florjančičevo pismo se je odzval tudi Cerar, ki razume, da se predsednik "vrhovnega sodišča postavi v bran pravosodju". "Tako držo sem v preteklosti, ob pogostih napadih na pravosodje in žaljivih označbah sodstva za krivosodje, večkrat pogrešal." Dodal je, da sodbo spoštuje in z njo ne bo polemiziral ali "plačeval ljudi, da pred sodno zgradbo protestirajo", kljub temu pa se s sodbo ne strinja. "Vrhovno sodišče mora po svoji funkciji soditi zakonito in nepristransko, prav tako mora biti ob tem zagotovljen videz zakonitosti in nepristranskosti sojenja. Glede na to, da je bila razsodba sodišča podana le nekaj ur po mojem skoraj enournem zaslišanju, se o tem sprašujem."

Dodaten dvom pa vzbuja izjava Kovačiča, da je bolje spal, odkar mu je Kerševan zagotovil, da bodo zadevo resno obravnavali. Cerar je še dodal, da bo odločitev spoštoval, "referendum, na katerem so se državljani enkrat že jasno izrekli, pa bo na zahtevo vrhovnega sodišča ponovljen, to pa bo davkoplačevalce zopet stalo nekaj milijonov".

