Ob dnevu državnosti: Slavnostna seja DZ-ja in proslava na Kongresnem trgu

Spomin na sprejem Temeljne ustavne listine

24. junij 2018 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo nocoj osrednja proslava ob dnevu državnosti in 27. obletnici osamosvojitve Slovenije, še pred tem pa bo slavnostna seja državnega zbora.

Slavnostna seja državnega zbora, na kateri bo poslanske kolege in goste nagovoril predsednik državnega zbora Matej Tonin, se bo začela ob 20. uri. Še pred sejo bo predsednik republike Borut Pahor ob 18. uri v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.

- Ob 20. uri prenos slavnostne seje DZ-ja na TV SLO3 - Ob 20. uri prenos slavnostne seje s tolmačem v znakovni jezik na MMC TV - Ob 21.10 prenos proslave na TV SLO 1 - Ob 21. 10 prenos proslave s tolmačem v znakovni jezik na TV SLO 3



Proslavo v središču prestolnice bodo ob 21.15 naznanile topovske salve z Ljubljanskega gradu. Govoru predsednika republike bo sledil umetniški program z naslovom Ime mi je pomlad, ki bo na odru združil okoli 150 nastopajočih. Ustvarjalce programa je vodila misel na pomlad kot prispodobo premika k življenju, rojstvom in tudi ženski moči.

Organizatorji proslave so razposlali 3.600 vabil. Naslovili so jih na predstavnike vseh treh vej oblasti, zdajšnje in nekdanje ministre, poslance vseh sklicev državnega zbora, svetnike, akademike, gospodarstvenike, kulturnike, znanstvenike in predstavnike lokalnih skupnosti. Pričakujejo tudi zastavonoše, praporščake in nosilce bojnih zastav.

Pred ponedeljkovim praznikom bodo prireditve tudi v številnih občinah. Slovenija dan državnosti zaznamuje kot spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti.

Po slavnostni razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti dan kasneje se je začela osamosvojitvena vojna.

Al. Ma.