Dan državnosti - 26 let, odkar je Slovenija stopila na svojo pot

Pahor: Domovina nas povezuje

25. junij 2017 ob 07:06,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 07:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenija praznuje 26. obletnico osamosvojitve, na sobotni proslavi pa je predsednik Borut Pahor med drugim poudaril, da nam dozdajšnji uspehi dajejo "upanje in zaupanje v našo prihodnost".

V soboto zvečer je slovenski politični in družbeni vrh dan državnosti zaznamoval najprej s slavnostno sejo državnega zbora, nato pa še s proslavo, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik države. Ta je poudaril, da si zlasti od ustanovitve države naprej ustvarjamo tudi domovino, v kateri je dovolj prostora za vse.



"Nikogar ni treba izključevati, nikogar sovražiti, potrebno je spoštovati. Ne zato, ker mislimo vsi enako, temveč prav zato, ker lahko mislimo in čutimo tudi tako zelo različno," je opozoril in poudaril, da nas povezuje prav domovina: "Ena, ker dveh ne moremo imeti."

Ob tem je aktualne razmere v državi ocenil kot dobre in dodal, da je prav tako ugoden in ugleden slovenski evropski in mednarodni položaj. Izrazil je prepričanje, da je Slovenija absolutno sposobna urejati vse izzive v korist njenih nacionalnih interesov, skupnih evropskih ambicij in čezatlantskega zavezništva.

Praznovanje, pa tudi spomin na padle

Še pred sejo državnega zbora je Borut Pahor v predsedniški palači priredil sprejem za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Danes bo Pahor položil venec k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo Pomnik 1991 na ljubljanskih Žalah.

Slovesno bo tudi v predsednikovem uradu - tudi danes namreč pripravljajo dan odprtih vrat, pred vhodom v predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Obiskovalci si bodo lahko palačo pod strokovnim vodstvom ogledali v dveh terminih - ob 10. uri in ob 11.30.

Spomin na prelomne dogodke

Po plebiscitarni odločitvi za samostojno Slovenijo so se v začetku leta 1991 začele priprave na uresničitev tega cilja. Osamosvojitvena dejanja so se nato hitro vrstila. Tedanja skupščina je že marca 1991 sprejela zakon, po katerem za slovenske državljane služenje vojaškega roka v JLA ni bilo več obvezno.

Skupščina je nato 25. junija 1991, dan pred iztekom šestmesečnega roka, postavljenega za uresničitev plebiscitarne odločitve, sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Hkrati je sprejela tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija zato 25. junij praznuje kot dan državnosti.

T. K. B.