Odhod zadnjega vojaka JLA. "Samostojnost smo si morali priboriti"

V Pivki bo državna slovesnost

25. oktober 2017 ob 07:39

Ljubljana/Pivka - MMC RTV SLO, STA

Pred 26. leti je s slovenskega ozemlja odšel zadnji vojak JLA in Slovenija je dejansko postala suverena država štiri mesece po razglasitvi samostojnosti. Ta dan zato zaznamujemo kot državni praznik - dan suverenosti.

Po koncu osamosvojitvene vojne za Slovenijo leta 1991 so sledila pogajanja na Brionih med Jugoslavijo, Slovenijo in Hrvaško. Končala so se s podpisom t. i. brionske deklaracije 7. julija 1991, s katero so bila osamosvojitvena dejanja v Sloveniji zamrznjena za tri mesece. Do izteka moratorija so takratne jugoslovanske oblasti spoznale, da Slovenije ne bo mogoče zadržati v Jugoslaviji, zato so sledili pogovori o odhodu JLA s slovenskega ozemlja.

Jugoslovanska vojska se je iz pristanišča v Kopru sicer začela umikati že 20. oktobra, 25. oktober pa je bil določen kot zadnji dan umika. Zadnji vojaki JLA so se - skupaj z vozili, opremo in orožjem - vkrcali na ladji Venus in PO-9, ki sta pluli pod tujima zastavama, zato sta po mednarodnem pravu veljali za tuje ozemlje. Dokončno so se vkrcali ob 23.45. S kopnega so jih spremljali slovenski vojaki in policisti v popolni bojni pripravljenosti.

Osrednja slovesnost v spomin na ta dan bo v Pivki, slavnostni govornik pa bo predsednik DZ-ja Milan Brglez. Predsednik republike Borut Pahor v predsedniški palači pripravlja dan odprtih vrat. Pred palačo bo postrojena tudi častna straža slovenske vojske.

Cerar sprejel veterane

Že v torek je predsednik vlade Miro Cerar sprejel predstavnike zveze veteranov in združenja Sever ter poudaril, da smo si samostojnost kljub demokratični odločitvi naroda morali priboriti. "Državni prazniki, kot je tudi jutrišnji, so priložnost, da počastimo svojo državo in se spomnimo vseh, ki so zanjo dali življenje in se zanjo na različne načine borili. Hkrati nam morajo biti tudi dodatna spodbuda, da delamo naprej za perspektivno, uspešno in varno Slovenijo ter družbo blaginje s priložnostmi za vse," jim je dejal.

A. S., Foto: BoBo