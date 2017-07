Odkritje 1,2 milijona evrov vrednega spomenika vsem žrtvam vojn

Postavitev je bila z zakonom predvidena že leta 2009

13. julij 2017 ob 07:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo danes ob 18. uri slovesno odkritje spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam. Govorec bo Borut Pahor, sledila bo slovesna maša.



Ob začetku slovesnosti bo državna delegacija k spomeniku položila venec. Predsednika republike Pahorja bodo pri tem spremljali predsednik državnega zbora Milan Brglez, premier Miro Cerar in predsednik državnega sveta Mitja Bervar ter tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske Andrej Osterman in generalni direktor policije Marjan Fank.

Program slovesnosti na Kongresnem trgu bo pospremila slovenska himna v izvedbi Policijskega orkestra in Orkestra Slovenske vojske, Slovenski oktet pa bo izvedel pesem Ko mene več ne bo Saša Fajona in Draga Misleja - Mefa v aranžmaju Ambroža Čopija ter domoljubno Slovenec sem Jakoba Gomilška na glasbo Gustava Ipavca.

Postavitev naložena že pred osmimi leti

Postavitev spomenika vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam je določila novela zakona o vojnih grobiščih leta 2009. Na spomeniku je zapisana prva kitica pesmi Otona Župančiča, posvečene narodnim herojem, ki jo je pesnik v rokopisu iz leta 1949 zapisal v obliki: "Domovina je ena / nam vsem dodeljena, / in eno življenje, / in ena smrt."

V noveli je zapisano, da mora spomenik "z obliko in velikostjo izražati pomen osrednjega državnega spominskega obeležja za prebivalce slovenskega ozemlja, ki so kot vojaki različnih armad padli v vseh vojnah, zlasti pa med prvo in drugo svetovno vojno. Posvečen je tudi civilnim žrtvam vojne in revolucionarnega nasilja".

Pahor: S tem smo postali zrel narod

Postavitveni prostor za spomenik so štirje predsedniki ob osrednjem ljubljanskem trgu odprli junija 2015. Slovenija s spomenikom sledi večini evropskih držav, ki imajo postavljena obeležja v spomin ljudem, ki so umrli v vojnah. V uradu predsednika republike so poudarili, da ne gre za spomenik sprave, ampak za spomenik, ki vabi k spravi. "Spomenik je pomemben, ker z njim kličemo Nikoli več vojne, nikoli več sovraštva!" je v srednem pogovoru za Kanal A dejal predsednik republike Pahor. Ob tem je dodal, da se z odkritjem spomenika "konstituiramo kot zrela nacija".

Za Televizijo Slovenija pa je predsednik opozoril tudi na prizadevanja za pokop vseh žrtev, ki so jih odkrili v množičnih grobiščih.

Naročnik javnega natečaja za izbiro spomenika in financer postavitve je bilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vrednost investicije je dobrih 1,2 milijona evrov.

A. Č.