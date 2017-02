Poudarki Tožba s katero babica koroških dečkov zahteva rejništvo, se bo s prvo obravnavo na upravnem sodišču nadaljevala 8. marca. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič sta lani aprila predstavila ugotovitve varuha v primeru koroških dečkov, s katerim sta po mnenju odvetnika Cugmasa nezakonito posegla v pravice babice koroških dečkov. Foto: BoBo Sorodne novice Zaradi nepravilnosti v zadevi koroška dečka odstopil direktor CSD-ja SG Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odvetnik babice koroških dečkov zaradi izjave varuha napovedal tožbo

Zahteva preklic mnenja in 5.000 evrov odškodnine

17. februar 2017 ob 18:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odvetnik babice koroških dečkov Velimir Cugmas je napovedal odškodninsko tožbo proti varuhu človekovih pravic, potem ko je sodišče zavrglo tožbo babice proti varuhu zaradi izrečenega na novinarski konferenci.

Gre za izrečeno na konferenci aprila lani, kjer sta varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič predstavila ugotovitve v primeru koroških dečkov, ki ju je velenjski center za socialno delo brez vednosti starih staršev, pri katerih sta živela, namestil v rejniško družino. Varuh po takratnih ugotovitvah in informacijah ni ugotovil kršitve pravic otrok.

Cugmas je v imenu babice dečkov na upravno sodišče vložil tožbo, s katero je zahteval ugotovitev, da je bilo z mnenjem, ki ga je na novinarski konferenci podala tožena stranka, nezakonito in neustavno poseženo v pravice babice. Odvetnik, ki je tožbo vložil zato, ker v zvezi s tem, kot je navedel, ni imel drugega pravnega varstva, je zahteval preklic mnenja in plačilo odškodnine v znesku 5.000 evrov.

Cugmas: Ugotovitve so bile protizakonite

V tožbi je navedel, da je varuhinja sklicala novinarsko konferenco, na kateri je obravnavala zakonitost odvzema mladoletnih vnukov, čeprav za to ni imela podlage. Po mnenju Cugmasa pa so ugotovitve varuha tudi protizakonite in protiustavne. Med drugim varuhu očita prekoračitev pristojnosti z navedbo, da je bilo ravnanje CSD-jev v korist otrok zakonito in da so zanj obstajali razlogi.

Potem ko je upravno sodišče to tožbo zavrglo, med drugim s pojasnilom, da ima babica v postopkih v povezavi z namestitvijo otrok v rejništvo in z vprašanji njihovega pravnega interesa zagotovljeno sodno varstvo, ki ga je medtem tudi že uveljavljala, se je odvetnik Cugmas pritožil na vrhovno sodišče, ki je pred kratkim pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo. Babici preostane vložitev odškodninske tožbe proti varuhu človekovih pravic, kar bo po navedbah odvetnika tudi storila.

Tožba, s katero babica koroških dečkov zahteva rejništvo, se bo s prvo obravnavo na upravnem sodišču nadaljevala 8. marca.

L. L.