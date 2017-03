Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na ministrstvu poudarjajo, da je prijava na kosilo prostovoljna, ravnatelj Osnovne šole Prule v Ljubljani Dušan Merc pa opozarja, da se nekateri starši svojih pravic ne zavedajo, zato bi moralo ministrstvo pozvati šole, naj uredijo to vprašanje. Foto: Reuters Sorodne novice Poslanci odpisali dolgove najšibkejšim, zagotovili zastonj kosila več otrokom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okoli 5.400 šolarjev ne izkoristi brezplačnega šolskega kosila, do katerega so upravičeni

Dušan Merc: Nekateri starši se svojih pravic ne zavedajo

9. marec 2017 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na brezplačno kosilo je bilo marca prijavljenih nekaj manj kot 47.700 upravičencev, vseh pa je približno 53.100, kar pomeni, da približno 5.400 otrok staršev iz najnižjih treh dohodkovnih razredov, ki so od 1. februarja upravičeni do brezplačnega kosila v šoli, te možnosti ne izkorišča.

Ministrstvo za izobraževanje poudarja, da so šole z novostjo seznanile starše, a ker je prijava na kosilo prostovoljna, ne morejo vplivati na to, da vsi upravičenci ne izkoristijo brezplačnega kosila.

Dodali so, da so bili starši o spremembi obveščeni tudi prek medijev. Poleg tega ministrstvo za delo omogoča spletni informativni vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev, nove odločbe o otroškem dodatku in državni štipendiji glede na ugotovljeni dohodkovni razred družine pa po navedbah ministrstva vsebujejo tudi informacijo, ali učencu v primeru prijave na malico oziroma kosilo pripada subvencija malice oziroma kosila in v kakšni višini.

Se starši ne zavedajo svojih pravic?

Ravnatelj Osnovne šole Prule v Ljubljani Dušan Merc ob tem opozarja, da se nekateri starši z nižjim socialnim standardom ne zavedajo svojih pravic, vendar pa jim jih mora država zagotoviti ne glede na to, ali oni zaprosijo zanje ali ne.

Ministrstvo bi moralo po njegovem mnenju pozvati šole, da uredijo to vprašanje. Ministrstvo in centri za socialno delo imajo vse podatke o tem, kdo je upravičen in kdo ne, kdo je zaprosil za pravico in kdo ne, pravi. "Samo pogledajo po seznamu," je dodal.

Združenje ravnatelje in ravnateljic: Informiranost je bila dobra

V Združenju ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije opozarjajo, da število neprijavljenih upravičencev ne govori nujno o slabi obveščenosti. "Treba je ugotoviti dejanske razloge za neprijavljenost," je povedal predsednik združenja Gregor Pečan, ki trdi, da je bila informiranost dobra.

Govorjenje o tem, da so otroci po šolah lačni, je sicer po njegovi oceni "dezinformacija". Šole imajo po njegovih besedah številne načine, da poskrbijo, da otroci v času, ko so v šoli, niso lačni.

Sa. J.