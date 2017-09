Pahor na srečanju internirancev: Evropske sanje so sanje o trajnem miru

56. tradicionalno srečanje internirancev

10. september 2017 ob 17:35

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Na 56. vseslovenski proslavi ob srečanju internirancev, političnih zapornikov, izgnank ter ukradenih otrok nekdanjih nacifašističnih taborišč in zaporov v Portorožu je predsednik Borut Pahor opozoril, da mir ni samoumeven.

V nagovoru zbranim ob tradicionalnem srečanju je slovenski predsednik Borut Pahor poudaril, da je naša dolžnost storiti vse, da se nepojmljive vojne grozote nikoli več ne ponovijo. Srečanja, kot je bilo današnje, so zato po njegovih besedah velikanskega pomena in država jih mora ohraniti.

Predsednik je dejal, da je evropska civilizacija, navkljub nenehnemu prepletu miru in vojne v svoji zgodovini, utemeljena na spravi, evropske sanje pa so predvsem sanje o trajnem miru. Po njegovih besedah nihče nima pravice drugemu vsiljevati čustev glede preteklosti, vendar pa si moramo z željo po sožitju znati tudi odpuščati.

Predsednik Pahor je nagovor sklenil s trdnim prepričanjem, da se bo to sčasoma zgodilo in da bomo v naši domovini znali živeti v sožitju in graditi na vsem, kar nas zbližuje, da bodo naši otroci na prihodnost lahko gledali z velikim upanjem in lastnimi sanjami.

70 let priključitve Primorske k domovini

Na vsakoletni slovesnosti, ki jo organizira Koordinacijski odbor žrtev vojnega nasilja - Taboriščni odbor Ravensbrück-Auschwitz Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, so tokrat še prav posebej slovesno zaznamovali tudi 70. obletnico priključitve Primorske k matični domovini.

Organizatorji so želeli s slovesnostjo ne le mlademu rodu, ampak prav vsem na neposreden način obuditi ljubezen do sočloveka, do rodne grude in jezika ter do vrednot rodu slovenskih taboriščnic in taboriščnikov, kot so tovarištvo, medsebojna pomoč in podpora, sočutje, pravičnost in enotnost, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pomemben glas opomina

"Napisali smo mnogo del s podobnimi naslovi, izrečeno je bilo mnogo tehtnih besed na spominskih slovesnostih in komemoracijah, pa vendarle vedno znova ugotavljamo, da prav noben naš opomin ni odveč. Celo več - vedno bolj je pomemben naš glas opomina, kajti spomini bledijo," so izpostavili.

V kulturnem programu so sodelovali orkester Slovenske vojske s solisti, pevci Tinkara Kovač, Slavko Ivančič in Tia Luša, tenorist Martin Sušnik, balerine Baletne šole Stevens, pevski zbor in folklorna skupina OŠ Koper, dramski igralec Domen Valič, TV Medvode s projekcijami in številni drugi.

S tem slavnostnim dogodkom se v Sloveniji spominjamo 63 tisoč ljudi, ki so bili iz domovine izseljeni v različna koncentracijska in delovna taborišča, in prek 12.100 slovenskih rodoljubov, katerih življenja so ugasnila v krematorijih.

G. K.