Pahor: Nasilje je v kolektivni zavesti pustilo močno sled, ki pa jo je mogoče zaceliti

Dan upora proti okupatorju

27. april 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Upor Slovencev proti okupatorju omogočil preživetje naroda, hkrati pa pomeni "temelj ustanovitvi naše samostojne države", je v poslanici sporočil predsednik vlade Miro Cerar.

Premier je v kratki poslanici poudaril, da je zgodovina najboljša učiteljica, in pozval, naj bo današnji dan "opomin, da složni, skupaj združeni Slovenci zmoremo premagati nepremagljivo". "Današnji dan naj nam služi kot vodilo, da pogled usmerjamo v prihodnost, tako kot so ga naši borci usmerjali leta 1941. Zacelimo rane preteklosti in skupaj soustvarimo našo prihodnost. Skupaj zmoremo in znamo," je pozval. Državljanom je čestital ob državnemu prazniku in zaželel lepe praznike.

"S ponosom in hvaležnostjo gledam na njihov zmagovit boj za svobodo in preživetje slovenstva," je zapisal.

Pahor: Razkol je mogoče zaceliti

Predsednik države Borut Pahor je praznik počastil z dnevom odprtih vrat v predsedniški palači. V nagovoru je Slovence pozval k spravi in premoščanju razlik glede dogodkov izpred sedmih desetletij. Takrat smo bli poleg partizanskega boja proti okupatorju priča revolucionarnemu in protirevolucionarnemu nasilju. Zlasti zaradi povojnega totalitarnega sistema in izvensodnih pobojev je to v kolektivni zavesti pustilo močno sled. "Prepričan sem, da je ta razkol mogoče zaceliti, nenazadnje imamo glede tega zgodovinsko izkušnjo. Slovenci namreč ne bi ustanovili lastne države, če v času osamosvojitve ne bi bilo narodne enotnosti", je še poudaril Pahor.

Državni praznik so v predsedniški palači počastili še z dvema vodenima ogledoma, pred palačo pa je ob tej priložnosti postrojena častna straža garde Slovenske vojske.

Slovenija se z današnjim dnevom upora proti okupatorju spominja ustanovitve Protiimperialistične fronte, pozneje preimenovane v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF), ki je bila osrednja odporniška organizacija Slovencev v drugi svetovni vojni.

Državna proslava ob tem dnevu je bila že v sredo zvečer v Delavskem domu Trbovlje. Slavnostni govornik, predsednik DZ-ja Milan Brglez, je ob tem poudaril, da svoboda ni dana, ampak izbojevana. Ko svoboda je, pa je treba zanjo prevzeti tudi odgovornost, je dejal.

Al. Ma.