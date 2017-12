Pahor ob dnevu samostojnosti: "Velike ideje uspejo, če vanje trdno verjamemo"

Sprejem za čebelarje na čelu z Boštjanom Nočem

26. december 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je predsednik Borut Pahor odprl vrata predsedniške palače za obiskovalce in hkrati v luči razglasitve 20. maja kot svetovnega dneva čebel sprejel čebelarsko delegacijo.

V nagovoru je predsednik Borut Pahor ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače pozval k sodelovanju in enotnosti "po vzoru tiste, ki smo ji bili priča ob ustanovitvi lastne države". Ob tem je izrazil željo, "da bi se ponosno spominjali velikega dogodka pred 27 leti in nadaljevali uresničevanje velikih sanj, ki so bile povezane z ustanovitvijo lastne države," so sporočili iz predsednikovega urada. Vsem državljankam in državljanom je čestital ob državnem prazniku.

Spomnil je na besede Franceta Bučarja, ki velja za enega od očetov slovenske osamosvojitve, ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti. "Kot danes je tudi takrat dvorana pokala po šivih, tudi zaradi močnih čustev," je parafraziral njegove besede, ob tem pa pozval k sodelovanju in enotnosti po vzoru tiste, ki smo ji bili priča ob ustanovitvi lastne države. "Paziti moramo na to, da kljub naši različnosti naše medsebojno zaupanje nikoli ne pade pod raven, ki bi nam onemogočala enotnost, če bi jo zahtevale zgodovinske okoliščine," je opozoril.

Sprejem za čebelarje

V luči odločitve generalne skupščine Združenih narodov (ZN), da na pobudo Slovenije razglasi 20. maj za svetovni dan čebel, je predsednik Pahor priredil sprejem za slovenske čebelarje. "Velike ideje uspejo, če vanje trdno verjamemo in si zanje vsi skupaj prizadevamo," je v nagovoru čebelarjem poudaril slovenski predsednik Pahor, ki je v predsedniški palači med drugimi sprejel ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana ter predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča.

Židanu in Noču je Pahor izrekel priznanje za uspešnost slovenskih prizadevanj za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel. Ob tej priložnosti je Noču podaril slovensko zastavo kot simbol slovenske enotnosti in se mu zahvalil, da "niste nikoli oklevali pri uresničevanju te velike zamisli. Slovenci bomo 20. maja prihodnje leto še posebej ponosni, za kar ste zaslužni tudi vi", je dodal.

Židan in Noč sta se predsedniku republike zahvalila za njegovo podporo pri skupnih prizadevanjih za razglasitev svetovnega dneva čebel.

V palači več kot 500 obiskovalcev

Predsedniško palačo je obiskalo več kot 500 obiskovalcev, ki so si z zanimanjem ogledali protokolarne in delovne prostore predsednika republike. Obiskovalce sta sprejela predsednik republike in njegova partnerka Tanja Pečar.

VIDEO V predsedniški palači dan odprtih vrat

G. K.