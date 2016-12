Pahor pozval k čimprejšnji posodobitvi sistema nacionalne varnosti

Pahor nagovoril slovenske vojake v tujini

20. december 2016 ob 19:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je tradicionalno nagovoril pripadnike Slovenske vojske v tujini. Poudaril je, da je varnost relativna in da je treba sistem nacionalne varnosti posodobiti.

V videokonferenci na ministrstvu za obrambo je Borut Pahor, ki je tudi vrhovni poveljnik Slovenske vojske (SV), podal oceno, da se razmere v naši in mednarodni skupnosti poslabšujejo, saj se je političnim napetostim pridružil še svetovni terorizem. To po Pahorjevem mnenju povečuje splošno nevarnost, na kar se je treba primerno odzvati.

Večkrat je poudaril pomen posodobitve sistema nacionalne varnosti in dodal, da se zadeve počasi vendarle spreminjajo na bolje, "ne samo z vidika večjih finančnih vložkov v tem ali prihodnjem letu, ampak tudi sicer glede zavedanja o neizogibnosti tega ukrepa".

Ob opozorilu, da se bodo razmere verjetno še poslabšale, je pripadnike SV-ja prosil, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da predvsem zavarujejo sebe, saj lahko le tako dobro opravijo svoje naloge.

Krepitev svetovnih povezav

Hkrati je pozval h krepitvi prijateljstev povsod po svetu. "Slovenija je tu na dobri poti, mi nimamo sovražnikov po svetu ali v svetovni politiki, pridobivamo nove prijatelje, ne glede na to, kje so, kdo so in kakšne usmeritve," je povedal Pahor.

Vojakom je še sporočil, da so njegovi sogovorniki, voditelji tujih držav, pogosto pohvalili delo SV-ja, saj delo opravljajo predano, vestno, nepristransko in v korist nalogi, ki jim je bila zadana.

"Slovenija velja za verodostojno državo"

Dodal je, da Slovenija v tujini uživa dober ugled, velja za verodostojno državo, ki se iskreno trudi za mir. Ob tem je omenil ponedeljkove napade v Berlinu in Ankari in dejal, da lahko ne glede na povečano prisotnost nevarnosti v našem neposrednem okolju razmere v državi ocenimo kot varne. Vendar je opozoril, da je varnost relativna, zanjo pa je treba skrbeti.

Vojaki: Nevarnost se ponekod povečuje

Pahorju so se javili pripadniki SV-ja, ki so nameščeni v Bosni in Hercegovini, Libanonu, Iraku, Maliju, Afganistanu in na Kosovu. Vsi so bili precej zadovoljni z motivacijo in zdravjem, vendar so kar nekajkrat opozorili, da se nevarnost in trenja ponekod povečujejo. Ponekod gre za splošno nevarnost terorizma, na primer v Afganistanu, drugod pa za posamezne pojave, na primer posamezni pojavi ekstremističnega islama na Kosovu.

V videokonferenci sta pripadnike SV-ja nagovorila tudi obrambna ministrica Andreja Katič, ki jih je pozvala, naj pazijo nase, in načelnik generalštaba Andrej Osterman, ki je vojake pohvalil, da odlično opravljajo svoje delo. Tako Pahor, Katičeva kot Osterman pa so vsem zaželeli tudi vesele praznike.

Al. Ma.