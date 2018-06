Pahor se bo o novi vladi z Janšo pogovarjal v četrtek

Predsednik republike Borut Pahor se bo v četrtek s predsednikom zmagovalne stranke SDS Janezom Janšo neformalno pogovarjal o možnostih, da Janša sestavi novo vlado.

Da sta se z Janšo že slišala, je Pahor potrdil v ponedeljkovih Odmevih. Zdaj so iz predsedniške palače sporočili še datum njunega prvega srečanja. "Če se bo predsednik SDS-a strinjal, bom po formalnih konzultacijah z vodji poslanskih skupin v prvem tednu julija tudi uradno poslal njegovo kandidaturo za sestavo vlade v državni zbor. Potem pa je na poslancih in poslankah, da odločijo o mojem predlogu, da Janez Janša sestavi vlado," je v Odmevih napovedal predsednik države.

Ker je več strankarskih veljakov že takoj na volilni večer zavrnilo možnost sodelovanja v vladi, ki bi jo sestavil SDS, se pojavljajo razmišljanja, ali ne bi predsednik Pahor mandata za sestavo vlade že takoj ponudil drugouvrščeni stranki in s tem skrajšal postopek sestave. Pahor odgovarja, da se mu zdi prav, da mandat najprej ponudi relativnemu zmagovalcu volitev, saj po njegovem mnenju to prispeva k transparentnosti političnega procesa.

"Mislim, da je prav in pošteno, da tisti, ki zmaga na volitvah, dobi prvi pravico za sestavo vlade. To ni moja dolžnost, da tako storim, vendar pa sem to presojo sprejel in jo zgodaj sporočil volivcem in volivkam. Ko sem podpisal odlok o razpustitvi parlamenta in o razpisu predčasnih volitev, sem dejal, da bom zmagovalcu volitev dal prvemu priložnost, da sestavi vlado. Menim, da je to pomembno tudi, če mu to ne uspe. Ker bodo tako tisti, ki so zanj glasovali, kot drugi, vedeli, da je imel možnost, da poskusi sestaviti vlado. To bo prispevalo k legitimnosti morda alternative tej vladi. Prizadeval si bom za to, da se bi vlada vendarle oblikovala v nekem znosnem času, kajti tako iz nemških kot italijanskih izkušenj vem, da takoj po volitvah čas ni faktor, potem pa to postane in nekako prisili vse, da začnejo razmišljati o alternativah," je za TV Slovenija poudaril predsednik države.

Mandatar potrebuje 46 poslanskih glasov

Po delnih neuradnih izidih državne volilne komisije je SDS na nedeljskih predčasnih volitvah zmagal s 24,94 odstotka prejetimi glasovi in bo v DZ-ju zastopan s 25 poslanci. LMŠ je dobil 13 poslanskih mandatov, SD in SMC po 10 mandatov, Levica jih je osvojila devet, NSi sedem, Stranka Alenke Bratušek in DeSUS po pet, SNS pa se je v parlament prebil s štirimi poslanci. Mandatar za sestavo vlade sicer v DZ-ju potrebuje podporo 46 poslancev.

Niso pa še znani glasovi, ki so jih po pošti poslali volivci iz Slovenije, saj nekatere okrajne volilne komisije in komisije volilnih enot še ugotavljajo izide glasovanja. Izide glasovanja po pošti iz Slovenije bo Državna volilna komisija objavila v sredo. Kadar dobi okrajna komisija manj kot deset glasovnic, mora namreč te predati komisiji volilne enote. Za ugotavljanje končnega izida nedeljskih parlamentarnih volitev pa je treba počakati še na glasovnice po pošti iz tujine.

