Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Predsednik Borut Pahor se bo glede datuma parlamentarnih volitev odločil v petek zvečer, so sporočili iz predsednikovega urada. Foto: EPA Sorodne novice Pahor: Volitve bom predlagal za 27. maj ali 3. junij Dodaj v

Pahor se bo še zadnjič posvetoval pred odločitvijo o datumu volitev

Bodo volitve 27. maja ali 3. junija?

12. april 2018 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor bo opravil še sklepne neformalne pogovore z vodji poslanskih skupin, nato pa se bo v petek zvečer odločil o datumu volitev. V soboto bo razpustil parlament in razpisal volitve, so sporočili iz predsednikovega urada.

Pri določitvi datuma volitev je predsednik Borut Pahor samostojen in neodvisen, vezan zgolj na ustavno in zakonsko določene roke. Kljub temu pa želi v sklepnih neformalnih pogovorih slišati različne argumente za izbiro datuma predčasnih volitev, so pojasnili v Pahorjevem uradu.

Pahor je sicer že napovedal, da bo za datum predčasnih volitev izbral 27. maj ali 3. junij, ni pa še znano, za katerega se bo odločil. Večina poslanskih skupin se sicer zavzema za čimprejšnji datum volitev, v največjih parlamentarnih strankah, SMC-ju in SDS-u, pa "navijajo" za poznejši datum, da bi DZ pridobil še nekaj časa za sprejetje nekaterih pomembnih vsebin.

Predsednik republike bo volitve razpisal v soboto po tistem, ko bodo potekli vsi roki, ki jih imajo poslanci na voljo za predlaganje kandidata za mandatarja. To se bo zgodilo v petek, ko se bo DZ na izredni seji seznanil, da kandidata za novega predsednika vlade ni, in o tem obvestil predsednika republike.

Spomnimo, da je Pahor sicer po odstopu Mira Cerarja z mesta predsednika vlade po posvetu z vodji poslanskih skupin že konec marca DZ obvestil, da ne bo predlagal novega mandatarja, in s tem odprl pot predčasnim volitvam.

G. K.