Pahor: Širitev EU-ja na Zahodni Balkan bi regiji prinesla mir in blaginjo

BiH na poti v EU in Nato?

26. marec 2017 ob 17:51

Predsednik Borut Pahor je na gradu Strmol gostil poljskega predsednika Andrzeja Dudo in predsedujočega BiH-u Mladena Ivanića. Strinjali so se, da bi bila širitev EU-ja na Zahodni Balkan dobra ideja.

Razmere na Zahodnem Balkanu se na splošno poslabšujejo, in to samo zato, ker je verjetnost širitve Evropske unije (EU) na omenjeno regijo v zadnjem času vse manjše, je opozoril slovenski predsednik Borut Pahor na srečanju treh predsednikov. V okviru tega je ob začetku dvodnevnega obiska poljskega predsednika Andrzeja Dude na delovno kosilo povabil tudi predsenika predsedstva Bosne in Herzegovine (BiH) Mladena Ivanića, da jima osvetli stališča BiH-a.

Pahor je prepričan, da evropski kontekst obstaja in da je širitev EU-ja na Zahodni Balkan mogoča, to pa bi po njegovem mnenju pripomoglo k miru, varnosti in blaginji v tem delu Evrope. "Če bi prevladalo prepričanje, da to ali ni verjetno ali ne bo mogoče, bi se razmere še veliko bolj poslabšale," je izpostavil in dodal, da je sicer res, da se EU trenutno spopada z notranjo krizo in da je posledično manj navdušenja nad širjenjem, kot bi ga sicer bilo.

BiH v EU in Nato?

Poljski predsednik Duda se je prav tako zavzel za Zahodni Balkan kot sestavni del EU-ja, saj se lahko le tako ohrani mir in gradi odnose med narodi. Spomnil je tudi na poljske vojake v BiH-u, ki so tam dejavni v okviru zavezništva Nato in od njih sliši, da so razmere v državi mirne in da so jih obvladali. Sam pa ne podpira le tega, da bi bil BiH nekoč član EU-ja, ampak bi jih podprli tudi kot člana Nata, če bi se odločili za to.

"Po našem mnenju je pomembno, da se Evropska uniji širi in v tem primeru tudi Nato. Treba je širiti in sprejemati nove člane in prav nove članice na Zahodnem Balkanu so pomembna točka v širitvi," je pojasnil Duda.

Ivanić: BiH pripravljen na evropska pravila

Ivanić je bil hvaležen za priložnost, da pojasni stališča BiH-a, na delovnem kosilu pa je bil navzoč v družbi zunanjega ministra BiH-a Denisa Zvizdića. Pripravljenost na dialog pomeni, da tako slovenski kot poljski predsednik razumeta, kakšen pomen ima EU na celoten Zahodni Balkan in še posebej za BiH. "Mi v Bosni in Hercegovini potrebujemo to podporo, izolirana Bosna in Hercegovina se bo namreč spopadala z notranjimi trenji in razlikami," je dejal.

"S svoje strani bomo v Bosni in Hercegovini naredili vse, da pokažemo, da smo pripravljeni izvajati reforme. Zavedamo se notranjih razlik in verjamemo, da bomo lahko kmalu naredili velik napredek," je Ivanić izrazil pripravljenost BiH-a na sprejetje evropskih pravil in ohranjanja stabilnosti.

Turška grožnja s prebežniki

V pogovoru so se predsedniki dotaknili tudi turške grožnje, da bo odprla meje za prebežnike, kar bi po Pahorjevem mnenju lahko znova poglobilo nestabilnost in varnostne razmere v EU-ju. Na drugi strani pa je Ivanič opozoril, da BiH nikoli ni bil ciljna država, kamor bi se prebežniki zatekali.

Ivanić je z novinarsko konferenco sklenil svoj obisk v Sloveniji, Pahor in Duda pa bosta na Celjskem gradu odkrila še klop prijateljstva. Bolj formalni del obiska Dudo čaka v ponedeljek, ko se bo sešel še s premierjem Mirom Cerarjem in predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom. Zatem pa se bosta predsednika udeležila še poljsko-slovenskega investicijskega foruma na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

