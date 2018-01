Pahor zadržan do priznanja Palestine

Stališče predsednika republike

26. januar 2018 ob 11:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je v zdajšnjih okoliščinah do priznanja Palestine, za kar se zavzema zunanji minister Karl Erjavec, zadržan.

Kot so sporočili iz njegovega urada, Pahor "podpira diplomatsko priznanje Palestine v okoliščinah, ko bi to priznanje pripomoglo k ureditvi dvostranskih vprašanj z Izraelom in ne k njihovemu zaostrovanju". Predsednik ocenjuje, "da v tem trenutku nismo priče takim okoliščinam", so sporočili iz Pahorjevega urada.

Po predsednikovem mnenju bi morala biti v mirnem reševanju bližnjevzhodnih vprašanj skupna zunanja politika Evropske unije bolj ambiciozna in vplivna kot doslej. Pri sklenitvi jedrskega sporazuma z Iranom je že dokazala svoje znanje in vplivnost, je poudaril Pahor.

Predsednik si tudi v osebnih pogovorih z voditelji izraelskih in palestinskih oblasti prizadeva, da bi obe strani sprejeli t. i. rešitev dveh držav, po kateri bi Izrael in Palestina živela drug ob drugem v miru in varnosti.

Pahor: Prišlo je do poslabšanja zaupanja

Pahor meni, da je prišlo v zadnjem času do poslabšanja razmer in zaupanja, ki bi sicer ob močni in enotni podpori mednarodne skupnosti omogočale tako rešitev. Zato je zadržan do enostranskih ukrepov, ki razmer ne izboljšujejo in poglabljajo nezaupanje, so še sporočili iz predsednikovega urada.

Pahor se je s tem odzval na napovedi zlasti zunanjega ministra Karla Erjavca, da bi Slovenija v sedanjih okoliščinah morala priznati državnost Palestine. Povod za to je predvsem odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prizna Jeruzalem kot prestolnico Izraela, s čimer je močno razburil arabski svet in zlasti Palestince, ki želijo Vzhodni Jeruzalem za prestolnico svoje države.

Vlada za nadaljevanje postopka priznanja

Slovenska vlada je decembra sprejela sklep, da podpira nadaljevanje procesa priznanja Palestine, o tem pa naj bi v sredo razpravljal tudi odbor državnega zbora za zunanjo politiko. Predsednik vlade Miro Cerar je nakazal, da priznanje Palestine podpirajo vse koalicijske stranke, a da želi preučiti tudi posledice tega dejanja za Slovenijo, tako pozitivne kot negativne.

Večajo se tudi pritiski na Slovenijo, naj dejanja priznanja Palestine ne izvede. Cerarja so v sredo k temu pozvali voditelji Konference vseh 48 večjih ameriških judovskih organizacij. Menijo, da bi s tem še dodatno opogumili Palestince, da še naprej zavračajo pogajanja z Izraelci.

Ne navajajo sicer ničesar o številnih enostranskih dejanjih Izraela, kot na primer širjenje judovskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, kar v bistvu onemogoča vzpostavitev palestinske države v praksi in zaradi česar Palestinci zavračajo pogajanja, dokler se tovrstna dejanja nadaljujejo.