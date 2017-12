Brglez: Priznanje Palestine ni vprašljivo, pomembna je le ustrezna časovna umeščenost

Predsednik državnega zbora na srečanju s palestinskim veleposlanikom

18. december 2017 ob 22:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik državnega zbora Milan Brglez je na srečanju s palestinskim veleposlanikom, pristojnim za Slovenijo, Salahom Abdelom Šafijem poudaril, da vprašanje priznanja Palestine v Sloveniji ni postavljeno pod vprašaj, temveč gre le za vprašanje ustrezne časovne umeščenosti.

Brglez je ob tem še dodal, da vprašanje priznanja samostojnosti, ki je za Slovenke in Slovence zelo čustveno, ne sme biti predmet, na katerem bi se nabirale notranjepolitične točke. Šafi je medtem menil, da so se z odločitvijo ZDA o priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela vzpostavile nove okoliščine, ki postavljajo pod vprašaj dozdajšnji okvir pogajanj o rešitvi izraelsko-palestinskega konflikta.

Prosil je za podporo palestinskim prizadevanjem tako od mednarodne skupnosti kot posebej tudi od Evropske unije. Dejal je tudi, da bi priznanje Palestine kot neodvisne države v pogovorih o končni rešitvi Palestino dvignilo na raven enakovrednega partnerja. To bi omogočalo tudi konkretnejše dogovore glede ureditve razmer na terenu, je dodal.

Po nedavni razpravi vrha EU-ja o ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela je sicer premier Miro Cerar presodil, da čas še ni primeren za pogovore o slovenskem priznanju Palestine. Spomnil je, da so tri koalicijske stranke soglasno sprejele stališče, da podpirajo priznanje Palestine kot suverene in samostojne države, a obenem ugotovile, da je za to priznanje treba izbrati primeren trenutek.

L. L.