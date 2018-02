Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 20 glasov Ocenite to novico! Pahorjev obisk olimpijskih iger je prvi uradni obisk kakega slovenskega predsednika v Južni Koreji. Pred tem je bil sicer v Južni Koreji leta 2009 v okviru svetovnega svetovnega foruma Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) tedanji predsednik republike Danilo Türk. Foto: Urad predsednika republike Sorodne novice Fak je ob rezanju potice pazil na svoje občutljive prste Pahor ob desetletnici neodvisnosti Kosova odnose označil za odlične Dodaj v

Pahorjev obisk ZOI pomeni "podporo slovenskim zimskim športom"

Prvi obisk slovenskega predsednika v Južni Koreji

17. februar 2018 ob 10:47,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 10:48

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor z obiskom olimpijskih iger začenja štiridnevni obisk v Južni Koreji, kjer ga bo gostil južnokorejski predsednik Moon Jae-in.

Predsednik republike Borut Pahor si bo v Pjongčangu ogledal nekaj olimpijskih tekem, srečal pa se je tudi s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasom Bachom. V ponedeljek bo začel tudi uradni del obiska v Seulu.

Pahor se bo v Slovenski hiši srečal s slovenskimi športniki in gospodarstveniki in si pozneje ogledal finalno serijo smučarskih skokov. V nedeljo pa bo med drugim obiskal olimpijsko vas, kjer ga bosta sprejela podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Iztok Čop in generalni sekretar OKS-ja Blaž Perko.

Udeležba Pahorja na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu pomeni podporo slovenskim zimskim športom in slovenskim "odličnim športnicam in športnikom ob njihovih izjemnih uspehih", so napovedali v uradu predsednika republike.

V okviru uradnega obiska, ki ga bo začel v ponedeljek, pa se bo Pahor med drugim sešel s predsednikom parlamenta Chung Sye-kyunom, v torek pa ga bo v predsedniški palači gostil Moon.

Uradni del obiska bo Pahor sklenil v torek z obiskom demilitarizirane cone na meji med Južno in Severno Korejo.

G. C.