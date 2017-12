Pet slovenskih družin, ki so ostale na hrvaški strani, se želi preseliti v Slovenijo

13. december 2017 ob 18:46,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 21:15

Predstavniki slovenske vlade so se srečali z domačini v Sečovljah. Po arbitražni razsodbi je na drugi strani Dragonje in državne meje ostalo 16 slovenskih državljanov, ki se želijo preseliti v Slovenijo.

Tudi druge slovenske družine imajo to možnost, odločiti se morajo v enem letu in to izpeljati v treh letih, da bodo upravičene do zakonsko postavljene odškodnine.

Slovenski državljani pa bodo po zagotovilih generalne sekretarke vlade Lilijane Kozlovič obdržali vse pravice. Gre tako za socialne pravice slovenskih državljanov, ki ostajajo na Hrvaškem, do povračila stroškov, pravic na kmetijskem področju, pravzaprav vseh, ki so jih domačini želeli urediti.

Lokalna skupnost bo pomagala tudi tistim prebivalcem, ki se želijo preseliti v Slovenijo. "Mi smo dali možnost, da si vsakdo izbere prebivališče v Sloveniji. Vendar to ne pomeni, da bo v celoti prejel to odškodnino, da si lahko ob selitvi kupi nepremičnino, ampak bo moral ob tem sam participirati. Sploh za to območje, kjer vemo, da so cene nepremičnin zelo visoke v primerjavi z drugimi obmejnimi območji, bodo morali posamezniki, ki se želijo preseliti, ali prodati svojo nepremičnino ali pa vložiti lastna sredstva zato, da si lahko kupi drugo nepremičnino," je pojasnila generalna sekretarka vlade.

"Naše vodilo še vedno je, da se pogovarjamo z republiko Hrvaško, želimo si, da bi predsednik vlade republike Hrvaške sprejel poziv predsednika vlade republike Slovenije, da se imenuje dvostranska komisija, ki bo v naravi določila mejo in ob tem tudi upoštevala vse življenjske okoliščine, na kar je napotilo tudi arbitražno sodišče. Upamo in verjamemo, da bo na koncu do tega tudi prišlo," je povedala Kozlovičeva ob koncu sestanka.

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje vodooskrbe Joška Jorasa. Občina Piran se je tu zavezala, da bo preverila, kaj je s tem, in ali lahko piranska komunala opravlja storitve na drugi strani Dragonje. Joras je sicer sestanek predčasno zapustil.

Težave zaradi dvojnega katastra

Domačinka, ki se je udeležila današnjega pogovora, je ob odhodu povedala, da je pričakovala predvsem to, da bodo predstavili rešitev za težavo, ki je nastala zaradi dvojnih katastrov: "Ne vedo, kako se bo to reševalo. Tu imamo najmanj 50 parcel, ki so jih Hrvati enostavno pokradli, napisali druge številke, tako da je kataster isti, zemljiška knjiga pa je druga."

Vendar je večina domačinom zadovoljnih, je povedal predsednik krajevne skupnosti Sečovlje Denis Fakin: "Predlagane so bile pametne in dobre rešitve, ki bodo dejansko ustrezale vsem, tako da gredo po mojem mnenju vsi zadovoljni domov."

Vlada ribičem pojasnila, kje lahko lovijo

Vladna delegacija je predtem trem piranskim ribičem, ki so prišli na pogovor, pojasnila, kakšne so njihove pravice po uveljavitvi arbitražne pogodbe.

"Pogovarjali smo se o interventnem zakonu, na podlagi katerega smo jim omogočili in zagotovili nadomestilo za izpad zaradi nezmožnosti gospodarskega izlova. V nadaljevanju smo se pogovarjali tudi o pravni pomoči, ki jim bo zagotovljena, pa tudi o morebitni škodi, ki bi nastala. Ključno pa je tisto, kar smo se tudi pogovarjali, kako bi neposredno na morju in tudi praktično potem zagotovili operativno varnost," je v izjavi po koncu pogovora povedala Kozlovičeva. Ministrstva so pri tem že usklajena, tako da bodo ribičem zagotovili varnost pri njihovem delu.

Pogovarjali so se tudi o zakonu o morskem ribištvu, ki uvaja sestavni del prava Evropske unije. Gre za zgodovinske pravice, ki so sestavni del Evropske unije in omogočajo, da obe strani te pravice izvajata.

"Pogovarjali smo se tudi o tem, ker vemo, da imajo slovenski ribiči objektivne težave. Ob tem so ribiči izrazili zadovoljstvo, da bodo vedeli, kje trenutno lahko lovijo, Republika Slovenija pa jim pri tem lahko omogoči, da se modernizirajo in da jim zagotovimo ustrezno javno službo, ki bo neposreden stik med njimi in vlado," je še dejala Kozlovičeva.

Policija sprejela ukrepe

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic je povedal, da je policija že sprejela določene ukrepe, da ima ustrezno število ljudi in sredstev na tem območju: "Mi smo se tudi povezali z drugimi službami, ki izvajajo svoje naloge in pooblastila v slovenskem morju. Oblikovali smo tudi ustrezno koordinacijo za to, da bodo vsi postopki in dejavnosti usklajeni. S tem se bo povečala tudi naša učinkovitost."

Šefic je povedal še, da si prizadevajo predvsem za to, da se izognejo vsem incidentom in da bi ribiči lahko normalno opravljali svojo dejavnost ter "da bi tudi vse druge dejavnosti potekale normalno in brez konfliktov".

