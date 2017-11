Poudarki Letalski tehniki zaradi pritiskov zapuščajo družbo, ki namesto njih najema tehnike iz drugih podjetij Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 10 glasov Ocenite to novico! Delavci v Adria Airways Tehniki opozarjajo, da je vsaka izguba delavca velika škoda, saj je za ustrezno usposobljenost letalskih tehnikov potrebnih več let izobraževanja. Foto: BoBo Delavci so ob prodaji podjetja poskušali z delavskim prevzemom, a se je tedanje vodstvo SDH-ja odločilo za poljskega ponudnika, ki je ponudil za 10 odstotkov višjo ceno. Foto: BoBo Sorodne novice Po dolgem času se je brezposelnost spet zvišala ZSSS: Nove oblike pritiskov na sindikaliste - kazenske ovadbe in zasebne tožbe Dodaj v

Pisni opomini delavcem Adria Airways Tehnika zaradi dve minuti prehitrega prihoda na delo

Zaradi pritiskov vodstva so delavci s peticijo pozvali direktorja k odstopu

23. november 2017 ob 06:30

Kranj - MMC RTV SLO

Letalski tehniki v podjetju Adria Airways Tehnika se, potem ko je podjetje prevzela poljska družba Linetech Holding, spoprijemajo z vse večjimi pritiski. Po odpovedi kolektivne pogodbe jim vodstvo podjetja redno pošilja tudi grožnje z odpovedjo za vsako kršitev hišnega reda, kot je vstop na delovno mesto pet minut pred dovoljeno uro. V družbi zanikajo pritiske na zaposlene.

Strah med zaposlenimi leta 2013, ko se je družba Adria Airways Tehnika znašla na seznamu državnih podjetij za privatizacijo, se je, kot vse kaže, pokazal kot utemeljen, saj se je odnos med vodstvom in zaposlenimi v zadnjem letu drastično poslabšal. Leta 2013, ko je stekla prodaja družbe, so se zaposleni bali, da bodo novi lastniki podjetje kupili zgolj za posredovanje letalskih tehnikov na druge lokacije.

Prav zaradi tega so se takrat odločili za delavski prevzem podjetja, ko pa jim je uspelo zbrati financerje za svojo ponudbo, pa se je SDH odločil za prodajo poljski družbi Linetech holding, katere ponudba je bila za 10 odstotkov višja. V zadnjem letu pa je vodstvo tudi prekinilo leta 2013 sklenjeno kolektivno pogodbo. Družba Linetech holding, ki se je lani preimenovala v Avia Prime, pa je nedavno sklenila naložbeni sporazum s češko družbo Hartenberg Capital, ki je postala 50-odstotni lastnik Avie Prime. V družbi Adria Airways Tehnika so ob tem zaposlenim poudarili, da sprememba ne bo neposredno vplivala nanje in na zaposlene.

Opomin zaradi dve minuti prezgodnjega prihoda

Toda odnos med zaposlenimi in vodstvom se je začel krhati že prej. Najprej sta družbo zapustila dva sindikalna predstavnika. Roman Repnik je družbo moral zapustiti zaradi očitkov, da je neupravičeno zapustil delovno mesto brez registracije in nedovoljeno parkiral na parkirišču za stranke.

Sindikalni predstavnik pa še zdaleč ni edini, ki je moral odgovarjati zaradi kršitve drakonskega hišnega reda. Pisnih opozoril so bili deležni številni delavci, eden med njimi se je registriral za vstop v kadilnico, sicer za pet minut, a zunaj dveh predvidenih terminov, in za nameček ob registraciji pritisnil na napačno tipko. Drugi delavec pa je prejel pisno opozorilo, saj je kar dvakrat kršil hišni red s tem, da se je registriral ob vstopu na delovno mesto enkrat pet enkrat pa dve minuti prej, kot to dovoljuje hišni red.

V družbi priznavajo nesorazmeren ukrep

V družbi zanikajo, da bi prihajalo do pritiska na zaposlene in poudarjajo, da si prizadevajo za konstruktiven dialog in s sodelavci iščejo najboljše rešitve za dobre delovne razmere. O kakovosti razmer naj bi po mnenju podjetja pričal tudi podatek, da je povprečna plača v podjetju 2.400 evrov, pri čemer nihče ne prejema minimalne plače.

Na naše vprašanje o številu izdanih pisnih opozoril pa odgovarjajo, da so jih od januarja 2016 izdali 29 zaposlenim, "izdana pa so bila iz naslova vzpostavitve in spoštovanja predvsem varnostnih pravil, kot je prepoved kajenja, prepozen prihod na delo, neprimerno vedenje do sodelavcev in nenošenje delovne oziroma zaščitne obleke". Na naše vprašanje o opominu zaradi prezgodnjega prihoda na delo pa priznavajo, da je tu šlo za "nesorazmeren ukrep, ki pa ni imel posledic", in dodajajo, da v prihodnje "podobnih ukrepov ne bodo uporabljali".

A po pogovoru z nekaterimi delavci Adrie Airways Tehnika so pritiski poleg uvedbe zelo strogih pravil in nesorazmernih opominov vidni tudi na delovnem mestu, kjer jim je vodstvo poleg uvedbe videokamer odstranilo tudi avtomate za kavo in kavč iz sobe, namenjene počitku. Naši sogovorniki so nad tem ravnanjem še toliko bolj presenečeni, saj je trenutni direktor Maksimiljan Pele bil še pred nekaj leti njihov kolega in sodelavec. Zaradi takega odnosa je družbo zapustilo 19 licenciranih tehnikov od nekaj več kot 90, kolikor jih je bilo zaposlenih ob prevzemu družbe.

Reševanje kadrovske stiske z najemanjem delavcev

Po mnenju predsednika sindikata letalskotehničnega osebja v Adrii Airways Tehnika Mateja Jemca je to velika izguba, saj gre za strokovne kadre, ki jih je treba v povprečju izobraževati deset let. V sindikatu so pred časom opozarjali, da so v družbi poskušali nekatere delavce napotiti na delo v Lodž na Poljsko, a kolektivna pogodba, ki je sicer kljub odpovedi še veljavna do konca leta, ne predvideva napotitve delavcev v tujino. Vodstvo podjetja je takrat to pojasnjevalo, češ da je šlo za izredne napotitve, ki so jih uredili individualno s strinjanjem delavcev.

V družbi nasprotno trdijo, da se "število zaposlenih v AAT letno znatno povečuje. V podjetju je trenutno zaposlenih 240 sodelavcev, ob prevzemu pa je bilo 204 sodelavcev. Zaposlenost se povečuje za več kot 15 %, tudi v prihodnjem letu načrtujemo vsaj 10-odstotno povečanje števila zaposlenih," a priznavajo, da morajo v vrhuncih sezone "najemati tudi agencijske delavce". "Gre za visokokvalificirano in licencirano osebje, ki svoje priložnosti za delo išče v podjetjih za vzdrževanje letal po celotnem svetu. Moramo priznati, da je tudi take delavce izredno težko pridobiti za delo v Sloveniji, saj profila licenciranega letalskega mehanika šolski sistem v Sloveniji ne zagotavlja." V družbi ob tem dodajajo, da so zaradi potrebe po kadrih vzpostavili tudi lasten izobraževalni center.

Delavci Adrie Airways Tehnika ob tem opozarjajo, da se postopoma približujejo meji, da bo v vrhuncih sezone servisiranja letal delalo več kot 50 odstotkov pogodbenih delavcev. To je tudi eden izmed razlogov, da so se odločili za peticijo, s katero zahtevajo odstop direktorja družbe Maksimiljana Peleta, ki mu tudi očitajo, da je kljub dobičku družbe še naprej zniževal stroške dela, tudi z najemanjem pogodbenih delavcev.

Je najemanje delavcev skladno z zakonodajo?

Odprto vprašanje je tudi, ali je najemanje delavcev, ki v Adrio Airways Tehniko prihajajo iz družb CAE-PARC Aviation, Excel Technical consulting, People Force in JMC, skladno s slovensko zakonodajo. Ta namreč določa, da je za posredovanje delavcev potrebna ustrezna registracija podjetja za opravljanje dejavnosti dela delavcev. Na poslansko vprašanje poslanca Levice Luke Mesca, ali imajo te družbe ustrezna dovoljenja, pa je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak odgovorila, da ministrstvo omenjenim družbam ni izdalo dovoljenja za zagotavljanje delavcev.

Trenutno v družbi potekajo tudi pogajanja za novo kolektivno pogodbo, potem ko je vodstvo podjetja odpovedalo prejšnjo. Prvi predlog vodstva je delavce precej vznejevoljil, saj jim ni ponudil ničesar, kar jim že zagotavlja panožna kolektivna pogodba. V nadaljevanju pogajanj pa sindikati menijo, da je vodstvo vendarle pokazalo nekoliko več razumevanja za njihove zahteve. Pogajanja se morajo končati do konca leta, delavci pa ne bodo odstopili od zahteve po ohranitvi dodatkov iz zadnje veljavne kolektivne pogodbe.

Luka Lukič