Po dolgem času se je brezposelnost spet zvišala

Stopnja registrirane brezposelnosti

6. november 2017 ob 18:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Konec oktobra je bilo v Sloveniji registriranih 82.993 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka več kot septembra in 14,7 odstotka manj kot oktobra lani, objavlja zavod za zaposlovanje.

Oktobra se je pri zavodu na novo prijavilo 9.673 brezposelnih, kar je 56,2 odstotka več kot septembra in 7,3 odstotka manj kot oktobra lani. Med novo prijavljenimi je bilo 3.701 oseb zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 4.035 iskalcev prve zaposlitve ter 862 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 7.670 brezposelnih, ki jih je oktobra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oz. samozaposlilo 5.081 oseb, kar je 20,9 odstotka manj kot septembra in 4,9 odstotka manj kot oktobra lani.

Višja po vseh regijah

Brezposelnost se je oktobra na mesečni ravni povečala v vseh območnih službah zavoda, najbolj v ptujski - za osem odstotkov. Sledile so območne službe Velenje (+4,6 odstotka), Koper (+3,6 odstotka), Kranj (+3,5 odstotka), Murska Sobota (+3,2 odstotka), Sevnica (+2,9 odstotka) in Celje (+2,7 odstotka). V ostalih območnih službah se je povečala manj kot na ravni države. Najmanj, za 0,1 odstotka, se je število brezposelnih zvišalo v novomeški enoti zavoda.

Na letni ravni so največji upad beležili v Trbovljah (-24,1 odstotka), Novem mestu (-19,6 odstotka), Velenju (-16,4 odstotka), Celju (-16 odstotkov), Kranju (-15,4 odstotka), Kopru (-15,4 odstotka) in Sevnici (-15,1 odstotka). Brezposelnost se je najmanj zmanjšala v območni službi Ptuj, za šest odstotkov.

V prvih 10 mesecih se je pri zavodu na novo prijavilo 67.699 brezposelnih, kar je osem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (37.122 oz. 7,3 odstotka manj), sledili so iskalci prve zaposlitve (10.645 oz. 12,6 odstotka manj) ter trajno presežni delavci in stečajniki (9936 oz. 11,3 odstotka manj).

Iz evidence se je odjavilo skupaj 84.321 brezposelnih, od teh 60.120 zaradi zaposlitve, kar je 8,6 odstotka manj kot v prvih 10 mesecih lani.

Pri zavodu je bilo v prvih 10 mesecih v povprečju prijavljenih 89.630 brezposelnih, kar je 13,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Al. Ma.