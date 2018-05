Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mladi izprašujejo kandidata z Liste Marjana Šarca. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić VIDEO Zakulisje prve oddaje Gre... Dodaj v

Po pogovoru mladih s kandidati neparlamentarnih strank: Od navdušenja do razočaranja

Zakulisje torkovega soočenja Grem volit

23. maj 2018 ob 06:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mladi menijo, da bi neparlamentarne stranke morale izkoristiti priložnost, da se posvetijo tistim tematikam, ki jih uveljavljene stranke zapostavljajo. Pred soočenjem so preučili njihove programe, nastope v televizijskih soočenjih in aktivnosti na družbenih omrežjih.

Tjaša Lukšič, Tilen Erjavec, Ula Nikolaja Ratajec, Ajda Lah, Luka Kržišnik, Lev Pavlovski, Jure Skubic in Špela Terbovc so v okviru MMC-jevega projekta Grem volit v torek v studiu pet RTV Slovenija zastavljali vprašanja kandidatom neparlamentarnih strank, ki se bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah skušale prebiti v parlament.

Na soočenje so se temeljito pripravili, preučili so programe strank, zato so bila njihova vprašanja kandidatom zelo konkretna. Opazili so, da so programi nekaterih neparlamentarnih strank slabše dodelani od programov parlamentarnih strank. Klub temu so pred soočenjem prednost neparlamentarnih strank videli predvsem v neobremenjenosti s politično zgodovino in v možnosti, da naslovijo problematike, ki jih že uveljavljene stranke zapostavljajo.

Posameznega kandidata so spraševali po trije predstavniki mladih, z vsakim kandidatom so se tako v studiu zamenjali tudi izpraševalci. Vtisi mladih po soočenju so bili zato različni, nekateri so bili pozitivno presenečeni nad odgovori kandidatov, drugi so opazili njihovo izmikanje pri določenih temah, spet tretjim se je zdelo, da se odgovori kandidatov sploh ne skladajo s programom njihove stranke ali pa so se jim odgovori zdeli odraz neke preživele politike, ki jo kot predstavniki mlajše generacije niso pripravljeni sprejeti.

Larisa Daugul