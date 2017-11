Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Podjetja se ravno ne trudijo prilagajati delovnega okolja za starejše delavce. Posnetek je simboličen. Foto: MMC RTV SLO Brezposelni, stari 55 let in več, po letih. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Subvencije za starejše br... Dodaj v

Podjetja razgrabila denar za zaposlovanje starejših brezposelnih

Razdelili 1,5 milijona evrov

2. november 2017 ob 21:21,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 21:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Podjetja so kar razgrabila denar, ki ga je država namenila v podporo zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili 55 let. Za zaposlitev vsakega brezposelnega je namenila 13.000 evrov subvencije.

Država je skupno v ta namen razdelila skoraj 1,5 milijona evrov, 13.000 evrov pa je do zdaj najvišja subvencija, ki jo je lahko dobil delodajalec za zaposlitev brezposelnega, starejšega od 55 let. Pogoj je, da ga zaposli za nedoločen čas in da tako ostane 30 mesecev. To je v oktobru prepričalo več kot 100 podjetij, interes je bil še večji, kot je bilo na voljo denarja.

Na zavodu razlagajo, kaj želijo s takimi programi doseči. "Ta naša spodbuda 'aktivni do upokojitve' nekako želi razbiti stereotip, da je zavod čakalnica za upokojitev za starejše," je povedala Damjana Košir z zavoda za zaposlovanje.

Brezposelnih, starejših od 55 let, je vsako leto več. Strmo je njihovo število poraslo v krizi, zdaj, ko gospodarstvo raste, tudi ni nič kaj bolje. Lani je bilo njihovo število 23.000, letos nekaj manj. Subvencija za zaposlovanje ni tako velik strošek, če upoštevamo, da "nadomestilo prejemajo glede na delovno dobo, največ 25 mesecev, potem pa kolikor gre za upravičence do denarne socialne pomoči, pa prejemajo to na centrih za socialno delo," je povedala Koširjeva.

Težava je tudi prepričanje delodajalcev, da so starejši zaradi več bolniških dopustov in slabše prilagodljivosti manj uporabni in dražji. Da bi bolje uporabili njihove pozitivne strani ali tej starostni skupini prilagajali delovno okolje, tu delodajalci ne blestijo. "V prvi fazi se govori o prodaji, o prihodkih, ne pa toliko o starejših delavcih," je izjavila Irena Gajšek, predstavnica invalidskega podjetja Steklarna Hrastnik.

Kako pripravljena so podjetja na okoliščine, ko bo starejše delovne sile le še več, in kako se tega lotevajo, tudi o tem v nocojšnji Točki preloma.

Lidija Pak, Televizija Slovenija