Podprli osnutek pisma v Bruselj zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitraže

Bo Evropska komisija sprožila postopek zoper Hrvaško?

8. marec 2018 ob 19:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ-jev odbor za zunanjo politiko je soglasno podprl osnutek pisma z elementi tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne sodbe, ki ga bo vlada poslala Evropski komisiji (EK).

"Zelo me veseli, da ohranjamo enotnost v tem pogledu," je v izjavi za medije povedal premier Miro Cerar. Razprava na odboru je bila po njegovih besedah zelo konstruktivna, skupaj s poslanci so natančno pregledali vsebino pisma in nastavek za morebitno tožbo proti Hrvaški.

Vsebine pisma ni želel komentirati, saj gre za zaupno gradivo, je pa povedal, da so ga skupaj s pristojnim ministrstvom pripravljali ugledni visoko usposobljeni domači in tuji pravni strokovnjaki. "Gre za pismo, ki je tudi pravno zelo dobro domišljeno," je zatrdil.

Cerar je napovedal, da bo vlada na seji prihodnji teden dokončno potrdila pismo in ga poslala Evropski komisiji. Kot je dodal, bodo na vladi hkrati sprejeli sklep, da bo slovenska vlada v primeru, če komisija v treh mesecih na pismo ne bo odgovorila oz. če ne bo odgovorila v smeri pritiska na Hrvaško za implementacijo arbitražne razsodbe, vložila ustrezna pravna sredstva pred Sodiščem EU-ja v Luxembourgu.

Zaveza k vložitvi tožbe

Vlada bo ta sklep sprejela, ker bo treba tožbo, če bo ta potrebna, vložiti v času, ko se bodo zelo približale volitve ali pa bodo volitve že mimo, je še pojasnil premier. "Zato bomo prihodnji teden na vladi sprejeli sklep, ki bo vlado v kateri koli sestavi in kadar koli zavezal k temu, da to tožbo vloži," je sklenil.

"Zdaj ko je vlada opolnomočena, deluje v polni sestavi in ima za to podporo pristojnega odbora DZ-ja, je to smiselno narediti, da potem ne bo dvomov, da je ta tožba popolnoma legitimna," je še dejal Cerar.

Vsebina pisma sicer ni znana, bo pa Slovenija v njem predstavila konkretne kršitve evropskega prava, do katerih prihaja zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med državama. Ko Evropska komisija prejme pismo, ima za odgovor tri mesece časa. Če bo komisija sprožila postopek zoper Hrvaško, bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer pa bo Slovenija postopke nadaljevala sama.

G. K.