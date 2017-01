Podražitve paketov s televizijo: "Trg medijskih vsebin se je izrodil"

Telemach edini še ni napovedal podražitve

31. januar 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Podražitve paketov s televizijskimi programi ZPS ne preseneča, vseeno pa je čudno, da so operaterji to storili tako kmalu po umiku oddajanja programov POP TV in Kanal A prek oddajnikov.

Operaterji Telekom Slovenije, T-2 in Simobil so vsi z nekajurnim razmakom napovedali, da bodo marca podražili tiste širokopasovne fiksne pakete, ki vključujejo ponudbo televizijskih programov. Podražili jih bodo v večini primerov za okoli tri evre mesečno, kot razlog pa so navajali spremembe poslovnih modelov nekaterih izdajateljev televizijskih programov. Podražitve za zdaj še ni napovedal zgolj Telemach.

"Zdaj je torej dokončno jasno, kdo je izgubil bitko med ponudniki programov in operaterji. Nastradali bodo edino potrošniki, ki bodo tudi za osnovno programsko shemo morali plačevati več, pri čemer pa so zaradi napačne strategije na področju prizemne televizije onemogočili resno konkurenco operaterjem kabelske in IP-televizije," je v sporočilu za javnost poudaril Boštjan Okorn iz ZPS-ja.

Po mnenju Okorna se je "trg medijskih vsebin in operaterjev pri nas v zadnjih dvajsetih letih popolnoma izrodil", moč operaterjev pa je absolutno previsoka, da bi lahko govorili o kakršnemkoli zdravem razvoju trga. "Ko k temu prištejemo še dejstvo, da je večina potrošnikov naročena na trojčke (televizija, internet, fiksni telefon) oziroma celo četvorčke (še storitve mobilne telefonije) in da operaterji samostojni internet s spodobnimi hitrostmi ponujajo za sorazmerno višjo ceno, potem je jasno, da potrošniku prav veliko izven teh paketov sploh ne preostane. Konkurenca je več kot samo izkrivljena," je prepričan Okorn.

Podražitev zaradi nadomestila Proplusu

Spomnimo, da sta se televizijska programa Pop TV in Kanal A pred dvemi tedni umaknila iz mreže prizemnih oddajnikov, prek katere lahko gospodinjstva televizijske programe brezplačno spremljajo z navadnimi sobnimi ali strešnimi antenami. Medijska hiša Pro plus, se je namreč odločila, da bosta od zdaj naprej programa dosegljiva le prek ponudnikov kabelske oz. satelitske televizije.

Pro plus je ob tej potezi od operaterjev, ki ponujajo plačljive platforme za spremljanje TV-programov, izpogajal nadomestilo za prikazovanje obeh programov in njihovo ohranitev v osnovnih shemah. Operaterji naj bi namreč doslej ne bili pripravljeni plačevati nadomestil za ta programa, ker so ju gledalci lahko spremljali brezplačno prek sobnih in strešnih anten.

ZPS: Programski paketi niso v prid potrošnika

Na zvezi potrošnikov so sicer že večkrat opozorili, da prodaja programskih paketov ni v prid potrošnikom, saj z nakupom paketa zraven pridobijo mnogo programov, za katere jim ni prav nič mar. Na ta način je oslabljena tudi konkurenca med programi, saj jih operaterji v paketih ponudijo vsem naročnikom, ne pa samo tistim, ki jih vsebina programa res zanima in so za njihov ogled pripravljeni tudi plačati, opozarjajo.

Da bi po ukinitvi prizemnega oddajanja dveh pomembnih slovenskih komercialnih programov omogočili sprejem programov čim širšemu krogu prebivalcev Slovenije, je ZPS sredi decembra preko Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij operaterje kabelske in IP-televizije že pozvala, da potrošnikom v osnovni programski shemi za ugodnejšo ceno ponudijo zgolj programe, za katere ne plačujejo izdajateljem, ter da hkrati potrošnikom omogočijo izbiro plačljivih programov izven obstoječih paketov. Na ta način bi potrošniki po navedbah ZPS zares plačevali le tisto, kar želijo gledati, zaradi ugodnejše cene pa bi bili programi tudi preko kabelske in IP-televizije dostopnejši najširšemu krogu slovenskih potrošnikov.

Zveza potrošnikov še navaja, da morajo operaterji v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah naročnike o vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, obvestiti najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Če se s spremembami ne strinjajo, imajo potrošniki v tem času pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pač pa mora potrošnik pred prekinitvijo pogodbe odplačati morebitne prejete ugodnosti ali opremo.

G. K.