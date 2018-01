Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 79 glasov Ocenite to novico! Slovenska policija je hrvaškim ribičem poslala prvih 14 kazni zaradi kršitev povezanih z nedovoljenim prečkanjem slovenske morske meje. Foto: BoBo Sorodne novice Hrvaški ribiči za ribolov v slovenskih vodah (še) niso dobili nobene kazni

Policija hrvaškim ribičem poslala prve kazni zaradi kršitev na morju

Hrvaškim ribičem, ki ne bodo plačali kazni, se lahko zavrne vstop v Slovenijo

26. januar 2018 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska policija je hrvaškim ribičem odposlala prvih 14 plačilnih nalogov zaradi kršitev na morju, in sicer zaradi kršitev povezanih z nedovoljenim prestopom slovenske morske meje, so sporočili policisti.

Glede na to, da plačilni nalogi hrvaškim ribičem, ki so nezakonito prečkali mejo na morju, iz objektivnih razlogov niso bili izdani na kraju samem, je bilo treba ugotoviti vse okoliščine prekrška, zbrati dokaze in plačilne naloge po zakonu o prekrških z ustreznim prevodom pripraviti za posredovanje v tujino. Plačilni nalogi bodo poslani kršilcem, torej fizičnim osebam, in ne hrvaškim institucijam. Vsak postopek o prekršku je namreč individualen, so zapisali.

Kršilcu, ki po pravnomočno končanem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, se lahko tudi zavrne vstop v Slovenijo, so še opomnili na policiji.

Policija te postopke vodi v skladu z določili zakona o prekrških. V izpostavljenih primerih gre za prekrške z mednarodnim elementom, saj so kršilci tuji državljani. V teh primerih za prekrškovni postopek veljajo posebne procesne določbe zakona, ki jih je policija v okviru procesnega in materialnega vodenja postopkov o prekrških dolžna spoštovati, so pojasnili.

VIDEO Prve kazni za hrvaške ribiče

G. K.