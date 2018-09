Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 172 glasov Ocenite to novico! Andrej Šiško je povedal, da se Štajerska varda usposablja že več kot leto dni in da člane urijo ljudje z vojaškimi izkušnjami, pridobljenimi od "Afganistana do Ukrajine in še kje drugje". Foto: BoBo Novi premier Marjan Šarec je dejal, da so varuhi države pripadniki obrambnih in varnostnih struktur. Foto: BoBo Slovenija je varna država, z ustavnopravnim redom, ki smo ga dolžni spoštovati vsi njeni prebivalci, je poudarila ministrica v odhodu. Foto: BoBo VIDEO Ostri odzivi politike na... Sorodne novice Iztok Prezelj: "Šiškovi" stražarji iz štajerske "goše" so paravojaška enota Dodaj v

Policija: Poteka intenziven predkazenski postopek; Šiško: Velik del policije je tako ali tako na naši strani

Odzivi na postroj oborožene skupine Štajerska varda

4. september 2018 ob 11:17,

zadnji poseg: 4. september 2018 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V zvezi z oboroženo skupino Štajerska varda pod vodstvom Andreja Šiška teče intenziven predkazenski postopek, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Šiško pravi, da policija z njim še ni vzpostavila stika.

"Dejavnosti zbiranja obvestil in dokazov so usmerjene v preverjanje okoliščin glede izvora in vrste orožja, javnega spodbujanja sovraštva in nasilja ter morebitnih drugih protipravnih ravnanj. Operativne dejavnosti potekajo v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru," so danes zapisali na GPU-ju.

Policija je v preteklosti imela določene podatke v zvezi z nekaterimi posamezniki, a dosedanja preverjanja niso potrdila prepovedanih dejavnosti. Ko je policija zaznala objavo konkretnih posnetkov in prejela tudi več prijav, pa je takoj začela izvajanje ukrepov na podlagi zakona o kazenskem postopku.

Vrste in dinamike operativnih ukrepov na GPU-ju ne morejo podrobno pojasnjevati zaradi nadaljevanja preiskave, prav tako zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, pa so navedli ob vprašanju, ali so se že pogovorili s Šiškom.

Šiško je obveščen o policijskih postopkih

Šiško je dejal, da še pričakuje, da bo policija stopila z njim v stik, sam pa je obveščen o policijskih dejavnostih in o tem, da skušajo policisti stopiti v stik tudi s člani skupine. Po njegovih besedah imajo namreč tudi sami svoje vire iz policije.

Kot trdi Šiško, je velik del policije tako ali tako na njihovi strani, enako da velja tudi za obveščevalne službe. "Tako da smo mi tudi na tekočem," je dodal. O konkretnih imenih ni želel govoriti, saj da bi jih s tem lahko spravil v težave.

Borci od Afganistana do Ukrajine

Šiško je tudi potrdil, da se Štajerska varda usposablja že več kot leto dni in da člane urijo ljudje z vojaškimi izkušnjami. Na vprašanje, ali gre torej za nekdanje pripadnike Slovenske vojske, je odvrnil, da mora to delati "nekdo, ki ve, kaj dela, to morajo biti podčastniki ali pa častniki".

Niso pa to po njegovih besedah nujno samo častniki in podčastniki Slovenske vojske. "Nekateri so to bili, zdaj niso več," je dodal. So pa v enoti tudi ljudje, ki so bili v drugih vojskah in na bojiščih drugje po svetu. Na vprašanje, za katera bojišča gre, pa je odgovoril: "Od Afganistana do Ukrajine in še kje drugje."

Šarec: Spodkopavanje ustavnega pravnega reda

Na oblikovanje paravojaške skupine Štajerska varda se je odzval tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Na družbenem omrežju Twitter je zapisal, da so edini zakoniti varuhi države pripadniki obrambnih in varnostnih struktur, in dodal, da je kakršna koli druga skupina nezakonita in spodkopava ustavni pravni red.

Oglasila se je tudi ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna Györkös Žnidar. Meni, da je kakršno koli oblikovanje vzporednih oboroženih struktur, izražanje sovraštva in pozivanje k nespoštovanju ustave ter nacionalne zakonodaje nedopustno in izredno problematično. "Tovrstna dejanja so skrajno zavržna in vredna največjega obsojanja," poudarja.

Kot so izjavo Györkös Žnidarjeve sporočili z notranjega ministrstva, je Slovenija sodobna in urejena država, v kateri so jasne pristojnosti in naloge vseh delov nacionalnega varnostnega sistema. Poslanstvo slovenske policije je zagotavljati varnost vsem prebivalcem, in to poslanstvo policisti opravljajo vsak dan vestno in z vso odgovornostjo.

Odzivi iz političnih strank

V političnih vrstah se vrstijo ostri odzivi na oblikovanje Štajerske varde.

Kot je ob robu zaslišanj ministrskih kandidatov, ki danes potekajo v DZ-ju, dejala poslanka in podpredsednica LMŠ-ja Jerca Korče, je urjenje skupine oboroženih zakrinkancev, ki jih vodi predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Andrej Šiško, v demokratični Sloveniji absolutno nesprejemljivo in nedopustno. "Naloga politike je, da tovrstna dejanja ostro obsodi, naloga preostalih pristojnih organov pa, da nemudoma odreagirajo v skladu s svojimi pristojnostmi," je poudarila. Po njenem mnenju to ni v skladu z ustavnim redom Slovenije.

Predsednik komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Matej Tonin je za 17. september sklical nujno sejo, na kateri bodo obravnavali poročilo pristojnih služb o delovanju paravojaških skupin v Sloveniji. Najverjetneje bodo govorili o aktualnem primeru oblikovanja in delovanja paravojaške enote Štajerska varda.

Dogajanje so že v ponedeljek obsodili tudi v SD-ju, njihov novi poslanec in nekdanji predsednik DZ-ja Milan Brglez pa je na svojem Facebookovem profilu zapisal, da pričakuje, "da pristojni organi kar se da hitro privzamejo ukrepe zoper paravojaške formacije na Štajerskem, katerih slike lahko vidimo na internetu".

Tudi v SMC-ju so se odzvali, že v ponedeljek, med drugim z izjavo predsednika SMC-ja in premierja v odhodu Mira Cerarja, ki je ocenil, da gre za absolutno nedopustno početje, ki po nepotrebnem vzbuja strah in širi sovraštvo.

Da je oboroževanje in urjenje uniformiranih skupin zunaj pristojnosti slovenskih oboroženih sil za demokratično državo nesprejemljivo in je v nasprotju z ustavnim redom Slovenije, je na Twitterju zapisal tudi predsednik NSi-ja Matej Tonin.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je prepričan, da morajo v konkretnem primeru "organi pregona to zatreti v kali". Po njegovem mnenju je to sicer odraz okolja, v katerem živimo, in ne gre za osamljen primer. Ob tem je spomnil na po njegovem mnenju podoben poziv SDS-a k oblikovanju narodne garde in na pozive SNS-a k oblikovanju vaških straž.

Glede primerjav Štajerske varde s partizanskimi in veteranskimi enotami pa je Vatovec dejal, da gre za popolnoma različni stvari, saj gre pri partizanskih organizacijah za obujanje spomina na vrednote NOB-ja.

Omenjene primerjave je bilo iz vrst poslancev SDS-a slišati tudi na današnjem zaslišanju kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Predsednik SDS-a Janez Janša pa je na Twitterju zapisal, da za Šiškom stoji Zveza združenj borcev za vrednote NOB-ja.

Obsojanje in zavračanje veteranov

Veteranske in domoljubne organizacije, ki so združene v koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij, zavračajo in obsojajo oblikovanje in delovanje paravojaške organizacije Štajerska varda in grožnje vodje enote Andreja Šiška. Po njihovem mnenju je to v nasprotju z vrednotami, za katere so si prizadevali pri nastajanju samostojne Slovenije.

Ob tem so vse parlamentarne in zunajparlamentarne politične stranke ter organizacije civilne družbe pozvali, naj najostreje obsodijo vse poskuse oblikovanja takšnih in podobnih uniformiranih oboroženih skupin, usposobljenih in izurjenih za uporabo nasilja.

Pristojne službe in organe pregona pa so pozvali, da v okviru svojih zakonskih pooblastil storijo vse, da se takšni pojavi in početje preprečijo in najstrožje kaznujejo ter o tem obveščajo slovensko javnost.

"Za veteranske in domoljubne organizacije v koordinaciji so napovedi in poskusi rušenja Slovenije, spodkopavanja njene ustavne ureditve ter pojavi širjenja strahu povsem nesprejemljivi in v nasprotju z vrednotami, za katere smo si pri nastajanju in oblikovanju samostojne Slovenije prizadevali," so med drugim zapisali.

V veteranskih in domoljubnih organizacijah sicer niso presenečeni nad najnovejšim izzivanjem in njegovo zgolj splošno obsodbo pri najvidnejših političnih voditeljih. "Ob tem pojavu druge možnosti, kot se oglasiti v javnosti in to zavržno početje obsoditi, niso imeli. Vendar pa nobena obsodba tega konkretnega primera ne opravičuje njihovega molka ob številnih drugih podobnih ali celo enakih primerih, s katerimi so bili seznanjeni, čeprav se niso odvijali na očeh javnosti kot slednji," še navajajo.

B. R., G. C.