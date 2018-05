Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Na policiji so v povezavi s tem pojasnili, da so postopek izvedli na podlagi pravnomočnih in izvršljivih odločb. Foto: BoBo Sorodne novice Izgnali dva tujca, ki sta v Sloveniji bivala že več let Dodaj v

Policija: Vračanje dveh tujcev na podlagi pravnomočnih odločb

Lukić: Sramota za slovenski pravni sistem

17. maj 2018 ob 19:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policija je državljana Nigerije in Gambije izročila organom izvornih držav. Kot so pojasnili na policiji, so postopek vračanja tujcev začeli v sredo na podlagi pravnomočnih in izvršljivih odločb. Njuni zastopniki so v sredo opozorili, da je šlo za zlorabo pravnih mehanizmov.

Društvo Delavska svetovalnica in Delovna skupina za azil sta v sredo ocenila, da je pri deportaciji omenjenih dveh tujcev šlo za zlorabo pravnih mehanizmov. Enega tujca, ki je v Sloveniji bival tri leta, naj bi izgnali zaradi neurejene dokumentacije, razloga za izselitev drugega tujca, ki je v Sloveniji živel šest let, pa ne poznajo. Šlo naj bi za človeka, ki imata v Sloveniji družino in prijatelje.

Kot je pojasnil Miha Blažič iz Delovne skupine za azil, sta oba tujca ob prihodu v Slovenijo zaprosila za azil, ki pa jima ni bil odobren. Od takrat sta v Sloveniji bivala na podlagi veljavne odločbe o dovolitvi začasnega zadrževanja.

Na policiji so v povezavi s tem pojasnili, da so postopek izvedli na podlagi pravnomočnih in izvršljivih odločb. Do trenutka vračanja je državljan Nigerije po navedbah policije bival zunaj centra za tujce, državljan Gambije pa na območju Slovenije na podlagi odločbe o dovolitvi zadrževanja.

Oba so v sredo seznanili s postopkom vračanja, hkrati pa so jima omogočili telefonsko komuniciranje in urejanje osebnih stvari, so še zatrdili na policiji.

Goran Lukić iz Društva Delavska svetovalnica pa je ob tem v izjavi za medije dogodke, povezane z vračanjem obeh tujcev, označil kot sramoto za slovenski pravni sistem. Gre za nespoštovanje mednarodnega prava, je dejal in napovedal, da bosta Društvo Delavska svetovalnica in Delovna skupina za azil zagotovo šla v pravno akcijo. Pooblaščenca tujcev sta se že obrnila na upravno sodišče za izdajo začasne odredbe, so pojasnili.

