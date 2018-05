Izgnali dva tujca, ki sta v Sloveniji bivala že več let

Aktivisti zahtevali ustavitev postopka

16. maj 2018 ob 21:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Center za tujce je izvedel deportacijo dveh tujcev, ki sta v Sloveniji bivala že več let. Društvo Delavska svetovalnica in Delovna skupina za azil zahtevata takojšnjo ustavitev postopka, saj naj bi šlo za zlorabo pravnih mehanizmov.

Iz omenjenih dveh organizacij so sporočili, da je center za tujce enega tujca, ki je v Sloveniji bival tri leta, izgnal zaradi neurejene dokumentacije. Potem ko se je redno javil na policijski postaji, so ga brez pojasnil odpeljali pred očmi zaročenke. Razloga za izselitev drugega tujca, ki je v Sloveniji živel šest let, pa ne poznajo.

Miha Blažič iz Delovne skupine za azil je pojasnil, da sta oba tujca ob prihodu v Slovenijo zaprosila za azil, ki pa jima ni bil odobren. Od takrat sta v Sloveniji bivala na podlagi veljavne odločbe o dovolitvi začasnega zadrževanja.

Po njegovih navedbah gre za osebi, ki imata v Sloveniji družino in prijatelje. "V tem času sta si, glede na to, da sta bila v državi že dalj časa, poskušala urediti legalno regularno bivanje in tu sta padla v kafkovsko birokracijo. Ravno te institucije so jima namreč to ves čas preprečevale. Po nobeni uradni poti, ki je taki osebi na voljo, jima niso dovolili, da legalizirata svoje bivanje v državi."

Hiter postopek, da bi se izognili pritožbi

Oblasti so po Blažičevih besedah postopek izvedle tako hitro z namenom, da zanj nihče ne bi izvedel, s tem pa so tudi preprečile možnost pritožbe. Zahteva takojšnjo zaustavitev postopka, saj sta oba deportirana sodelovala v vseh zahtevanih postopkih – se javljala in uveljavljala pravna sredstva.

Pooblaščenka deportiranega tujca, ki je v Sloveniji bival šest let, Laura Orel, je pojasnila, da je na policijskega inšpektorja, ki je zadolžen za njegov primer in je tudi izdal odločbo za dovoljenje bivanja, naslovila elektronsko pošto, ga prosila za pojasnilo in takojšnjo zaustavitev postopka deportacije, dokler se ne razjasni, ali je to ukrepanje sploh zakonito. Kot je dejala, skupaj s sodelavci snujejo tudi pritožbo na ustavno sodišče.

Tujca že na poti na Dunaj

Po podatkih Blažiča in Orlove sta oba tujca na poti na Dunaj in nimata možnosti uveljavljanja pravnih sredstev. Deportacija poteka, ni pa še izvršena. Deportirana bosta takrat, ko bo letalo vzletelo. Dokler ne bosta na letalu, je ta postopek po mnenju pravnikov nezakonit zaradi veljavne odločbe o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji, je še dejala Orlova.

Pojasnil ministrstva za notranje zadeve v povezavi z dogajanjem še ni.

G. K.