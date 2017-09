Policisti bodo opozarjali na prepoved kajenja v vozil ob prisotnosti otrok

Akcija ozaveščanja o škodljivosti kajenja v vozilih

1. september 2017 ob 08:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti bodo zato v sodelovanju z ministrstvom za zdravje do 8. septembra opozarjali voznike na škodljive učinke, ki jih ima pasivno kajenje na mladoletne osebe.

Začenja se akcija ozaveščanja o škodljivosti kajenja v vozilih. Z novim zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je prepovedano kaditi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.

Za opravljanje nadzora nad prepovedjo kajenja v vozilih ob prisotnosti mladoletnih oseb sta pristojna tako policija kot občinsko redarstvo, v času akcije pa bodo voznike kršitelje in sovoznike opozarjali tudi s televizijskimi oglasi in letaki.

Po podatkih ministrstva za zdravje je namreč v Sloveniji do 10.000 otrok izpostavljenih pasivnemu kajenju v vozilu.

Dojenčki in otroci so med najranljivejšimi skupinami glede škodljivih učinkov pasivnega kajenja na zdravje. Kajenje v tako majhnem prostoru, kot je avtomobilska kabina, pripelje do zelo visokih koncentracij škodljivih snovi iz tobačnega dima. Prav zato je po novem v Sloveniji prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v vseh vozilih v navzočnosti mladoletnih oseb. Zakon določa, da se kajenje v avtu v prisotnosti mladoletnika kaznuje z globo 250 evrov.

G. C.