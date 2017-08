Poročilo SE-ja o pranju denarja: Nezadostno strokovno znanje sodstva glede finančne forenzike

Potrebno je več preiskav s področja, povezanega s hudimi kaznivimi dejanji

3. avgust 2017 ob 14:17,

zadnji poseg: 3. avgust 2017 ob 14:30

Ljubljana - STA

Število preiskav, povezanih s pranjem denarja, se je povečalo, vendar še vedno ni sorazmerno s številom preiskav in obsodb za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke, kot so npr. davčne utaje, goljufije in druga gospodarska kazniva dejanja.

Prav tako je nezadostna tudi kriminalizacija financiranja terorizma. Gre za dva izmed več ključnih izsledkov novega poročila, ki ga je danes objavil strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL).

Poročilo med drugim ugotavlja, da je glede na obstoječa tveganja za pranje denarja v Sloveniji potrebno več preiskav s področja, povezanega s hudimi kaznivimi dejanji.

Največ pranja denarja je po mnenju strokovnjakov omenjenega odbora povezana z zlorabo položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčnimi utajami, poslovnimi goljufijami in zlorabami uradnega položaja. Zunaj gospodarstva pa je največ pranja denarja, povezanega s prepovedanimi mamili.

Nezadostno znanje sodnikov in tožilcev

Poročilo navaja tudi, da banke v Sloveniji dobro razumejo glavna sektorska tveganja pri pranju denarja, ukrepi za preprečevanje tega pa da so v veliki meri primerni. Kljub temu pa gre skozi bančni sektor največji delež finančnih storitev v Sloveniji in je zato najbolj ranljiv za pranje denarja, ugotavlja poročilo. Poudarja tudi nezadostno strokovno znanje sodnikov in tožilcev na področju "finančne forenzike".

Slovenija je po mnenju piscev poročila sprejela določene ukrepe za povečanje preglednosti delovanja pravnih oseb in preprečitev zlorab z njimi, "vendar pa se ti ukrepi niso izkazali za zadostne, da bi kriminalcem učinkovito preprečili ustanavljanje podjetij za nezakonite namene".

Pomanjkljiva kriminalizacija financiranja terorizma

Čeprav slovenski organi pregona dobro poznajo tveganja, povezana s financiranjem terorizma, poročilo ugotavlja, da pomanjkljiva kriminalizacija financiranja terorizma ovira učinkovito preiskavo in pregon tega kaznivega dejanja.

Slovenija pa je v svojem poročilu "o nacionalnem tveganju", ki ga je pripravila leta 2015 in dopolnila leta 2016, navedla, da za deset ljudi obstajajo sumi, da so odšli v Sirijo ali Irak, kjer naj bi se po nekaterih informacijah usposabljali za teroristične dejavnosti.

Poročilo sicer pohvali Slovenijo, da je njen sistem mednarodnega sodelovanja pri boju proti pranju denarja in financiranju terorizma v veliki meri učinkovit.

TI Slovenia: Poročilu morajo slediti ukrepi

Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je pozdravil poročilo o stanju na področju pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji, hkrati pa pozval, da morajo ugotovitvam mednarodnih ocenjevalcev zdaj slediti ustrezni ukrepi.

V TI-ju Slovenia tako pričakujejo, da bosta ministrstvo za finance ter urad za preprečevanje pranja denarja pripravila "niz podrobnih ukrepov, ki bodo naslavljali izpostavljene pomanjkljivosti". "Poročilo je namreč priložnost za celovito ukrepanje," je povedal generalni sekretar TI-ja Slovenia Vida Dorie.

Pri ukrepih bodo morale po navedbah Dorie sodelovati tudi druge pomembne institucije, "saj poročilo, denimo, izpostavlja pomanjkanje potrebnega znanja pri preiskovalcih, tožilcih in sodnikih, kar krni odkrivanje in pregon pranja denarja". "Predvsem skrbi nizko število preiskav in obsodb, ki se ne sklada s številom preiskav predhodnih kaznivih dejanj," pravi.

