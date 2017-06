Vraničar Erman: "Vsi razumejo, da je NLB specifičen primer"

Cilj je NLB kot močna regionalna skupina

16. junij 2017 ob 17:00

Luksemburg - MMC RTV SLO/STA

Visoke predstavnike evropskih institucij in IMF-ja je v Luksemburgu finančna ministrica Mateja Vraničar Erman seznanila z dogajanjem v povezavi s prodajo največje slovenske banke NLB.

"Vsi sogovorniki so izrazili razumevanje za to, da gre za primer, ki ima zelo specifične okoliščine, ki jih je treba v tem primeru upoštevati," je poudarila ministrica Mateja Vraničar Erman ob robu srečanja finančnih ministrov EU-ja. S položajem Nove ljubljanske banke (NLB) je v dvostranskih pogovorih seznanila podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa, predsednika Evropske centralne banke (ECB) Maria Draghija in predstavnika IMF-ja za Evropo Poula Thomsna.

Finančno ministrstvo je v sporočilu za javnost izpostavilo, da je Vraničar Ermanova sogovornikom pojasnila, da je vlada postopek prodaje NLB ustavila zaradi dolgoletnega nerešenega problema prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem in dejstva, da se je tik pred odločitvijo o nadaljnjih postopkih prodaje znova izkazal prevelik vpliv te okoliščine na možno višino kupnine za prodani delež NLB-ja.

Ob tem je opozorila, da je prodaja zaradi specifičnega problema s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem poseben primer in da ostali privatizacijski postopki niso vprašljivi. Preostalih dveh argumentov vlade za zaustavitev privatizacijskega postopka, in sicer v povezavi z navedbami o pranju denarja in razpravo o višini dokapitalizacije banke leta 2013, ministrstvo v sporočilu za javnost ni omenjalo.

Pogajanja med vlado in EK-jem

Ministrica je sicer po pogovorih v Luksemburgu poudarila, da so se z vsemi sogovorniki strinjali, da je prava pot za iskanje rešitev v sodelovanju med slovensko vlado in Evropsko komisijo, konkretno s komisarko za konkurenco Margrethe Vestager in njeno ekipo, ter da je treba o dogajanju obveščati ECB.

O podrobnostih glede iskanja alternativnih rešitev ni želela govoriti, češ da so trenutno še v zelo zgodnji fazi pogovorov z Evropsko komisijo in da še oblikujejo različne alternativne predloge. Informacije, ki krožijo v javnosti, je označila za "nepopolne". Poudarila je tudi, da v tem trenutku o tem ne more javno razpravljati.

Cilj je NLB kot močna regionalna skupina

Pri tem je ponovno poudarila, da je temeljni cilj ohraniti NLB kot močno regionalno finančno skupino s hčerinskimi družbami v jugovzhodni Evropi. "Ocenjujem, da je to z vidika varovanja vrednosti državnega premoženja in zagotavljanja možnosti za nadaljnji razvoj banke ključnega pomena, in temu bomo podredili vse druge dejavnosti," je izpostavila.

O predlogu za vzpostavitev parlamentarne komisije za preiskavo navedb o pranju denarja prek NLB je ministrica dejala, da zakon o parlamentarnih preiskavah jasno določa, v katerih primerih se lahko ustanovi parlamentarne preiskovalne komisije. Če so poslanci ocenili, da je to potreben korak, imajo po njenih besedah možnost v skladu z zakonom to predlagati. O prepričljivosti samega argumenta v povezavi s pranjem denarja pri odločitvi za ustavitev privatizacije pa je dejala, da ne vidi povezave med afero o pranju denarja in prodajnim postopkom. Edina povezava bi lahko bila, da je mogoče kdo želel doseči točno to, kar se zdaj dogaja.

Ob tem je naštela več dejstev: da gre za posle v letih 2009 in 2010, da so se pristojni organi odzvali na pridobljene informacije in ukrepali v skladu s pooblastili, da je NLB opravil določene korekcije v internih pravilih nadzora sumljivih poslov in da se ti posli danes ne dogajajo več. "Zame je pomembno, ali je posamezna banka udeležena v sumljivih transakcijah kot zavesten akter ali je uporabljena kot sredstvo," je izpostavila kot ključno vprašanje in ocenila, da je bila NLB le sredstvo.

Intenzivni pogovori

Vraničar Ermanova pričakuje v drugi polovici junija intenzivne pogovore na strokovni ravni, v začetku julija pa sestanek z Vestagerjevo. "Dejstvo je, da je časa za iskanje ustreznih rešitev sorazmerno malo. Treba je s hitro rešitvijo zagotoviti stabilen okvir poslovanja banke," je opozorila.

V povezavi z možnostjo odstopa s položaja finančne ministrica pa je ponovila, kar je povedala takoj po seji vlade, na kateri so odločili o ustavitvi privatizacije, in sicer da je njena prva naloga v tem trenutku zagotoviti normalno poslovanje banke. "V tem trenutku sem usmerjena v to. Ko bodo najbolj nujne aktivnosti izpeljane, bom premislila, kako naprej," je še poudarila ter dodala, da je kot ministrica odgovorna za celo vrsto področij in da mora gledati na vse kot celoto.

G. K.