Potek glasovanja Programskega sveta za varuha in generalnega direktorja

Programski svet je izbiral med tremi kandidati za generalnega direktorja

25. januar 2017 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Programski svet posreduje javnosti podrobnejše podatke o poteku glasovanja za izbiro varuha/varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, ki se je odvijalo na 28. redni seji Programskega sveta 16. januarja 2017 in o poteku glasovanja za generalnega direktorja/generalne direktorice RTV Slovenija, ki se je odvijalo na 29. redni seji Programskega sveta 23. januarja 2017.

"Zaradi velikega zanimanja javnosti o poteku glasovanja za funkciji varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter generalnega direktorja smo se odločili, da podatke o glasovanju, ki je sicer potekalo na sejah Programskega sveta, ki so bile zaradi varovanja osebnih podatkov za javnost zaprte, sporočimo širši javnosti, kar je skladno z zahtevami po javnosti sej tako po zakonu o RTV Slovenija, statutu RTV Slovenija in Poslovniku Programskega sveta," je povedal predsednik Programskega sveta Miran Zupanič.

Izbor varuha/varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev

Za varuha pravic gledalcev in poslušalcev je prispelo devet kandidatur, o katerih se je na seji Programskega sveta odločalo v treh krogih. Po prvem krogu glasovanja so se v drugi krog glasovanja uvrstili trije kandidati z največ prejetimi glasovi, v tretji krog pa dva kandidata, ki sta v drugem krogu prejela največ glasov prisotnih članov Programskega sveta. V tretjem in zadnjem krogu je največ glasov dobila Ilinka Todorovski, ki je 19. januarja 2017 postala nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev za obdobje petih let. Kako so glasovali posamezni člani Programskega sveta za kandidate, je razvidno iz slik. Imena vseh kandidatov zaradi varovanja osebnih podatkov niso razkrita, kandidati so označeni s črkami abecede. Kandidatom, o katerih se je glasovalo, se je v zbirniku glasovanja črka abecede po vsakem krogu glasovanja določila na novo.

Izbor generalnega direktorja RTV Slovenija

Programski svet je izbiral med tremi kandidati za generalnega direktorja, ki so oddali pravočasne in popolne vloge in so izpolnjevali pogoje iz razpisa. Na seji Programskega sveta, 23. januarja 2017, se je o kandidatih odločalo v štirih krogih. Po prvem krogu glasovanja, kjer ni nihče prejel večine glasov vseh članov Programskega sveta, se je skladno s 45. členom statuta RTV Slovenija, v drugem krogu glasovanja ponovno odločalo o vseh treh kandidatih. V tretji krog sta se uvrstila dva kandidata, ki sta v tretjem krogu prejela največ glasov članov Programskega sveta. V četrtem in zadnjem krogu se je odločalo le o kandidatu, ki je v tretjem krogu prejel največ glasov članov Programskega sveta. Ker v četrtem krogu kandidat ni prejel večine glasov članov Programskega sveta (15 glasov) ni bil za novega generalnega direktorja izbran nihče. Programski svet je s 23 glasovi za odločil, da ker nihče od kandidatov za generalnega direktorja ni prejel zadostnega števila glasov, se javni razpis ponovi. Predlog sklepa, da se o generalnem direktorju ponovno odloča čez 14 dni, kar omogoča statut RTV Slovenija ni dobil zadostne podpore članov Programskega sveta. Kako so glasovali posamezni člani Programskega sveta za kandidate je razvidno iz slik. Imena vseh kandidatov zaradi varovanja osebnih podatkov niso razkrita, kandidati so označeni s črkami abecede oziroma s številkami. Kandidatom, o katerih se je glasovalo, se je v zbirniku glasovanja črka abecede oz. številka po vsakem krogu glasovanja določila na novo.

C. R.