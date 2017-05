Pozivi k vetu novele zakona, ki alkohol vrača na športne prireditve

Nevladniki: Povečala se bo dostopnost in poraba alkohola

Nevladne organizacije pozivajo državni svet, naj izglasuje odložilni veto proti dopolnitvam zakona o omejevanju porabe alkohola, ki ponovno omogočajo prodajo alkohola na športnih dogodkih.

Novela zakona bo po mnenju nevladnih organizacij povečala dostopnost, porabo in s tem škodo zaradi alkohola, predlagateljem pa očitajo tudi netransparentnost pri pripravi zakona."Še bolj problematično in etično sporno se nam zdi, da bo zakonska sprememba omogočila alkoholni industriji bistveno lažje oglaševanje svoje blagovne znamke alkoholnih pijač," so imenu šestih nevladnih organizacij in mrež nevladnih organizacij s področja javnega zdravja sporočili z Inštituta Utrip.

"Argument predlagateljev, da bodo z novo ureditvijo pridobili predvsem manjši športni klubi, je popolnoma neutemeljen in neresničen, saj doslej nismo od predlagateljev prejeli še nobenih konkretnih izračunov, koliko naj bi športni klubi od prodaje alkoholnih pijač sploh zaslužili po sprejetju zakona," je pojasnil Matej Košir z Inštituta Utrip.

Nevladne organizacije dvomijo tudi o transparentnosti priprave in sprejemanja zakona. Menijo namreč, da "obstaja velika verjetnost korupcijskega tveganja na strani predlagateljev in vsaj posrednih - če ne celo neposrednih - povezav z alkoholno industrijo".

"Alkohol ne sodi na športno prireditev"

Poslance so tako pozvali, da ponovno razmislijo o primernosti zakona, saj da je v neskladju z najpomembnejšimi razpoložljivimi znanstveni dognanji in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in drugimi javnozdravstvenimi usmeritvami. Poudarili so tudi, da je alkohol velik javnozdravstveni problem v Sloveniji, zato predlagajo, da "se zakon umakne iz postopka oz. zavrne, dokler se ne pripravi celovite rešitve nove alkoholne politike".

Športna prireditev je promocija zdravega načina življenja, zato alkohol tja ne sodi. Številni otroci iz družin s težavami zaradi pitja alkohola se včlanijo v športne klube. "To je zanje varno zatočišče, prostor, kjer so varni pred alkoholom in vsem, kar ta prinaša s seboj," še izpostavljajo v nevladnih organizacijah.

Spomnimo, da so poslanci novelo zakona o omejevanju porabe alkohola sprejeli minulo sredo. V večini poslanskih skupin so sicer imeli glede predloga novele deljena mnenja, a so jo kljub nasprotovanju vlade, zdravstvene stroke in nevladnih organizacij s tega področja večinsko podprli.

