Pranje italijanskega denarja bosta raziskovali tudi dve parlamentarni komisiji

Möderndorferjeva komisija se želi osredotočiti na italijanske plačilne transakcije

29. september 2017 ob 13:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Parlamentarna komisija za preiskavo suma pranja denarja v NLB-ju bo predlagala razširitev obsega preiskave na plačilni promet s tujino oziroma plačila prek NKBM-ja.

Predsednik komisije Jani Möderndorfer (SMC) je po seji povedal, da je komisija sprejela sklep, da naj se preiskava razširi tudi na plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami prek NKBM-ja. Pri tem se želijo osredotočiti predvsem na poslovalnici v Novi Gorici in Šempetru pri Gorici.

Komisija se želi osredotočiti na plačilne transakcije, ki so jih opravili italijanski državljani Antonio Scimone in drugi ter z njimi povezani gospodarski subjekti, ki so omenjeni v internem zapisniku Banke Slovenije o opravljenem celovitem pregledu poslovanja Nove KBM na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za november in december 2014.

Preiskava NKBM-ja bi se po njihovem predlogu osredotočila na obdobje med začetkom leta 2008 in 21. aprilom 2016.

NKBM bo preiskovala tudi Logarjeva komisija

Predsednik druge bančne preiskovalne komisije, ki se ukvarja s politično odgovornostjo za sanacijo bančnega sistema, Anže Logar je sicer v torek napovedal, da se bo NKBM-ju posvetila tudi njegova komisija, ki je v ponedeljek že začela zaslišanja v primeru NKBM-ja.

Pred njo je nastopil Aleš Hauc, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, v tem času pa naj bi jo italijanski državljani uporabljali za pranje denarja. Logar je v torek povedal, da bodo nadaljnja zaslišanja začasno odložili, da o tem pridobijo dodatno dokumentacijo. To bodo storili kljub očitkom, da njihova komisija za to ni pristojna: "V nadaljevanju bomo raziskali tudi ta primer, pa naj nam očitajo, da imamo pristojnosti ali ne."

G. C.