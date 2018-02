Tujci so v Slovenijo poskusili priti s plavanjem čez Kolpo in skriti v tovornjakih

Nezakonito je mejo skušalo prečkati 11 tujih državljanov

12. februar 2018 ob 14:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Policisti so konec tedna prestregli 11 tujcev, ki so poskusili nezakonito vstopiti v Slovenijo. Sedem jih je bilo skritih v tovornjaku, trije pa so poskusili preplavati Kolpo, ki ima v teh dneh le slabih 7 stopinj Celzija.

V petek dopoldne so policisti na mejnem prehodu Obrežje v tovornem vozilu z bolgarskimi registrskimi tablicami, ki je iz Turčije v Veliko Britanijo prevažalo izdelke iz plastične mase, odkrili dva državljana Pakistana, ki sta se skušala izogniti mejnemu nadzoru in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Izročili so ju hrvaškim kolegom.

V petek popoldne so policisti v okolici Trebnjega v tovornem vozilu odkrili pet državljanov Afganistana, ki so v Slovenijo vstopili tako, da so se skrili med tovor. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito, zato so jih nastanili v azilnem domu.

Črnomaljski policisti pa so v nedeljo dopoldne pri naselju Miliči prijeli tri državljane Alžirije in državljana Maroka, ki so v Slovenijo vstopili tako, da so preplavali reko Kolpo. Tudi njih so po končanem postopku nastanili v azilnem domu, so sporočili s PU-ja Novo mesto.

La. Da.