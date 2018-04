Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 51 glasov Ocenite to novico! Prebežnika, ki ga je odnesla voda, so našli utopljenega na sloveski strani reke. Foto: BoBo Dodaj v

Prebežnik utonil pri prečkanju Kolpe

Prijeli štiri prebežnike, peti utonil

10. april 2018 ob 12:34,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 13:42

Vukovci - MMC RTV SLO, STA

Novomeški policisti so včeraj pri kraju Vukovci v Beli krajini prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopili mejo.

S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so pri Vukovcih v ponedeljek nekaj pred 14. uro izsledili in prijeli 19-letnega maroškega državljana, ki je preplaval Kolpo in nezakonito prestopil tamkajšnjo državno mejo.

Ta je nato policistom povedal, da je poskušal Kolpo preplavati skupaj s prijateljem, ki pa mu reke ni uspelo prečkati in je pri tem utonil. Ko se je začel potapljati, naj bi ga sicer skušal rešiti, a mu ni uspelo, je pojasnil. Črnomaljski policisti so potem nemudoma poklicali črnomaljske in viniške gasilce, ki so z reševalnim čolnom in s tremi potapljači pregledali Kolpino strugo in proti večeru našli utopljenčevo truplo. O najdbi so obvestili preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko, zdravnica pa je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Z novomeške policijske uprave so še sporočili, da so črnomaljski policisti pri Učakovcih v ponedeljek okoli 6.30 prijeli tudi maroškega državljana, ki je nezakonito prestopil državno mejo, v okolici Žuničev pa okoli 8. ure še dva alžirska državljana.

