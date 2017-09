Pred 25 leti so Slovenci dobili prve tolarske bankovce

Banka Slovenije je prve tolarske bankovce in sicer za 100, 500 in 1000 tolarjev dala v obtok 30. septembra 1992

Slovenija je kmalu po razglasitvi samostojnosti uvedla lastno nacionalno valuto tolar. Sprva se je v novi državi skoraj leto dni plačevalo s t.i. boni, konec septembra 1992 pa so med prsti potrošnikov zašelesteli pravi tolarski bankovci.

Tolar je v letih svojega obstoja odigral zelo pomembno stabilizacijsko vlogo in užival zelo visoko stopnjo zaupanja. Izkušnje z lastno valuto so po mnenju prvega guvernerja slovenske centralne banke Franceta Arharja tudi dobra popotnica, če bi se v prihodnosti v skupnem evropskem prostoru kaj močno zalomilo.

Slovenija je sicer na pot denarne osamosvojitve stopila 8. oktobra 1991. Do izdaje tolarskih bankovcev in kovancev so se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljali vrednostni boni. Razmerje med jugoslovanskimi dinarji in boni je bilo v tem obdobju 1:1, medtem ko je bil tečaj tolarja v začetku določen pri 32 tolarjih za eno nemško marko.

Banka Slovenije je prve tolarske bankovce in sicer za 100, 500 in 1000 tolarjev dala v obtok 30. septembra 1992. Sledili so bankovci za 10, 20, 200, 50, 5000 in 10.000 tolarjev. Zasnoval jih je akademski slikar Miljenko Licul, na njih so upodobljeni pomembnejši Slovenci in z njimi povezani motivi. Januarja 1993 so se jim pridružili še kovanci, na katerih so upodobljeni motivi avtohtonih živali na Slovenskem.

Doba tolarja se je končala v začetku leta 2007. Končni tečaj je bil določen pri 239,640 tolarja za evro. Vrednostni boni in tolarski bankovci so zamenljivi v Banki Slovenije brez časovne omejitve. Za tolarske kovance pa se je ta možnost iztekla konca lanskega leta.

