Pred cirkusom Medrano v Mariboru znova protest aktivistov za zaščito živali

V cirkusu Medrano zagotavljajo, da je za živali ustrezno poskrbljeno

29. april 2017 ob 23:51

Maribor - MMC RTV SLO

V Mariboru se je pred pred cirkusom Medrano vnovič zbralo nekaj deset aktivistov za zaščito živali in protestiralo zoper nastopanje živali v cirkusu. Aktivisti trdijo, da zloraba živali ni zabava.

Protestniki so se opremljeni s transparenti, na katerih je pisalo denimo "skupaj za živali" in "glejte skozi njihove oči", postavili pred vhod v cirkus in skušali obiskovalce odvrniti od obiska. Ob navzočnosti policistov pa so s predstavnico cirkusa izmenjali mnenja o nastopanju živali v cirkusu.

Predstavnica je aktiviste skušala pomiriti, da poslujejo skladno z zakonom in veterinarskimi predpisi, in jih skušala prepričati, da je za pse in konje v cirkusu dobro poskrbljeno. Aktiviste je tudi povabila na ogled, a vabila niso sprejeli z utemeljitvijo, da bodo lahko videli nekaj, kar že vedo.

Direktor cirkusa Medrano, ki pred kamero sicer ni želel, očitke borcev za pravice živali zavrača. Poudarja, da so razmere, v katerih živali bivajo in nastopajo, preverile pristojne inšpekcijske službe, ki pa da nepravilnosti niso zaznale.

Gabrijela Milošič, TV Slovenija