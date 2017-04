Pred mejnimi prehodi več kilometrov dolgi zastoji

Na Gruškovju nastal osem kilometrov dolg zastoj

28. april 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Pred prvomajskimi prazniki so pred mejnimi prehodi s Hrvaško nastale dolge kolone. Najdaljša, osem kilometrov dolga kolona, je nastala na Gruškovju, kjer se na izstop iz države čaka eno uro.



Zastoj je tudi na mejnem prehodu Dragonja, kjer vozniki čakajo pol ure na vstop in izstop iz države. Na cesti Portorož-Sečovlje je kolona vozil dolga pet kilometrov. Na mejnem prehodu Sočerga in Petišovci se na izstop iz države čaka 20 minut. Na mejnem prehodu Dobovec pa se na izstop čaka 30 minut.

Ob gneči pred prazničnim podaljšanim koncem tedna je nekaj težav v prometu dodalo še vreme, saj so nekatere ceste zaradi plazov in vdorov vode zaprte za promet. Zapore so na glavni cesti Celje-Krško pri Debru in v Laškem pri odcepu za Jagoče.

Več zapor je tudi na cesti Ljubljana-Litija-Zidani Most, kjer je popolna zapora ceste pri Dolskem, Ribčah in na relaciji Hrastnik-Zidani Most. Zaprte so tudi regionalne ceste Črnivec-Gornji Grad pri Podlomu, Rimske Toplice-Jurklošter v podvozu pri Globokem in Laško-Lahomno.

