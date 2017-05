Pred poslanci koncesije v zdravstvu in alkohol na športnih prireditvah

Nadaljevanje majske seje državnega zbora

24. maj 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo opravili prvo branje predloga sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja področje koncesij. Razpravljali pa bodo tudi o tem, ali znova dovoliti prodajo alkohola na športnih prireditvah.

Poleg področja podeljevanja koncesij novela ureja in opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, podrobno ureja področje nadzora pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in področje oglaševanja zdravstvenih storitev - zavajajoče oglaševanje med drugim prepoveduje. S predlogom so zadovoljni v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ne pa tudi v zdravniških organizacijah, kjer ocenjujejo, da ukrepi niso zasnovani celovito in ne prinašajo ničesar za bolnike.

Predlog sodi v paket zdravstvene reforme, o noveli pa so se v koaliciji dolgo usklajevali.

Tudi o alkoholu na športnih prireditvah in zeliščnih cigaretah na odrih

Poslanci bodo na nadaljevanju majske seje obravnavali tudi predlog novele zakona o omejevanju porabe alkohola, s katero bi znova dovolili prodajo alkoholnih pijač na športnih prireditvah, in predlog dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katerim bi omogočili kajenje zeliščnih cigaret na gledaliških odrih.

Oba predloga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanima poslancema iz SMC-ja, odbor za zdravstvo pa ju je podprl kljub nasprotovanju vlade in nevladnih organizacij s področja javnega zdravja.

SDS bi ukinil svežo obvezno registracijo mopedov

DZ bo obravnaval tudi predlog dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa in predlog sprememb zakona o motornih vozilih, ki ju predlaga SDS. Prvi predlog bi omogočil namestitev modre luči in zvočnega signala gasilcem na osebnih vozilih, da bi ju uporabljali na poti v gasilsko enoto, ko se šele odzivajo pozivu na intervencijo. Z drugim predlogom pa bi SDS ukinil nedavno uvedbo obvezne registracije mopedov. Vlada predlogov ne podpira.

