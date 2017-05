Vlada potrdila gradbena zakona in del zdravstvene reforme

Vlada je potrdila predlog gradbenega zakona ter zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, o urejanju prostora pa pušča v usklajevanju. Zeleno luč je dobila še novela o pacientovih pravicah.



Na redni seji bo vlada potrdila novelo zakona o pacientovih pravicah. SMC ga že veš čas nedvoumno podpira, DeSUS je nanj podal kopico kritik, a ga naposled podprl. Toda nova fronta nezadovoljstva se odpira v SD-ju, kjer novela nima polne podpore. Za zdaj ni jasno, kako so glasovali ministri te stranke, so pa poslanci že napovedali najmanj vlaganje dopolnil v parlamentarnem postopku. Kako bodo dejansko glasovali, pa se bodo odločili po prejetem mnenju zakonodajno-pravne službe in (ne) sprejetih dopolnilih.

Za zdravstveno ministrico Milojko Kolar Celarc je novela pomembna, ker naj bi izboljšala postopek postavljanja in upravljanja čakalnih seznamov. DeSUS in SD po drugi strani motijo dodatna administrativna bremena za zdravstvene delavce.

Vsi skupaj pozdravljajo uvedbo nove stopnje nujnosti na napotnicah "zelo hitro", v skladu s katero bo bolnik moral biti na vrsti v 14 dneh. Novela opredeljuje tudi dopustno čakalno dobo pred ordinacijo in določa izjeme, ko je mogoče določenih 30 minut presegati.

Obsežne spremembe gradbene zakonodaje

Vlada je že potrdila novelo gradbenega zakona in zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih,. Spremembe? Med drugim naj bi gradbeno dovoljenje dobili s precej manj dokumentacije. Investitorji bodo lahko pred vložitvijo zahteve za gradbeno dovoljenje pridobili predodločbo upravne enote glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi. Če bodo pridobili vsa potrebna soglasja in mnenja deležnikov, bodo lahko gradbeno dovoljenje pridobili v skrajšanem postopku. Predvidena je tudi možnost legalizacije nenevarnih nedovoljenih gradenj. Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih bo med drugim določil regulirane poklice.

Glede tretjega zakona iz paketa, o urejanju prostora, so potrebna dodatna usklajevanja, zato ga bo vlada ponovno obravnavala predvidoma na prihodnji seji. Akt predvideva uvedbo lokacijske preveritve, s katero bo lahko občina brez spremembe občinskega prostorskega načrta, a v omejenem obsegu, prilagodila velikost območja stavbnih zemljišč ter instrumenta prevlade ene javne koristi nad drugo.

Trojica "obsežnih sprememb" je na vlado prišla poldrugo leto po prvi obravnavi osnutkov.

Novi nadzorniki SDH-ja?

Vlada bi lahko po nekaterih informacijah obravnavala tudi predlog za imenovanje dveh članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Potem ko sta marca tik pred odločanjem v DZ od kandidature odstopila Franc Žmavc in Željko Puljić, je na ponovljeni razpis prijavilo 24 kandidatov, 15 jih je izpolnjevalo pogoje, strokovna komisija pa je ministrici za finance Mateji Vraničar Erman predlagala pet imen.

