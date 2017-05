Davka na nepremičnine še ne bo

Pod vprašajem je tudi sprejem novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

17. maj 2017 ob 11:00

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada v tem mandatu ne bo sprejemala davka na nepremičnine, je po poročanju časnikov Dnevnik in Večer v ponedeljek na sestanku koalicije dejala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, nejasna je tudi usoda novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Največja koalicijska stranka SMC za blokado postopkov krivi DeSUS, s prstom pa kaže tudi na SD, ki naj bi se ne strinjal s spremembami pri množičnem vrednotenju nepremičnin.

Ministrstvo za finance je sprva načrtovalo, da bo letos sprejet novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim bi odpravili neustavnost ureditve in na podlagi katerega bi prihodnje leto izvedli novo vrednotenje nepremičnin.

DeSUS in SD dvomita v pravično vrednotenje

Za prihodnje leto je bil prav tako v načrtu sprejem zakona o davku na nepremičnine, po katerem bi davek odmerili z letom 2019. Podlaga za to bi bili podatki novega cikla vrednotenja nepremičnin, zaključenega v letu 2018.

A tudi sprejem sprememb množičnega vrednotenja - katerega podatki se uporabljajo tudi za druge namene, med drugim za določanje socialnih transferjev - je pod vprašajem. Po pisanju Dnevnika so namreč v DeSUS-u in SD-ju podvomili, da bi bilo novo vrednotenje res pravično.

Predlogu zakona nasprotujejo kmetijska interesna združenja

Z zagotovilom, da zakona o davku v tem mandatu ne bodo sprejemali, naj bi se SD in DeSUS sicer nekoliko omehčali glede podpore množičnemu vrednotenju, pri čemer v SD-ju pričakujejo, da bo imel predlog tudi podporo občin, DeSUS pa želi, da ne bo dodatnih obremenitev za gospodinjstva in gospodarstvo.

Predlog novega zakona o množičnem vrednotenju je usklajen med vsemi vladnimi resorji, pravno in tehnično stroko, gospodarskimi združenji, bankami in večino interesnih združenj. Proti so predvsem kmetijska interesna združenja, ki nasprotujejo tržnemu vrednotenju zemljišč po namenski rabi - želijo torej, da bi se vsa zemljišča, ki se uporabljajo za kmetovanje, vrednotilo kot kmetijska, čeprav so namenjena pozidavi. Na slednje pa ministrstvo noče pristati.

Sa. J.