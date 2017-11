Pred poslanci še glasovanje o prvem "pozitivnem" proračunu po desetih letih

16. november 2017 ob 07:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po dveh dneh razprav bodo poslanci predvidoma potrdili proračuna za leti 2018 in 2019, ki bosta prvič po 10 letih imela presežek. Kjub vsemu pa se varčevalni ukrepi sproščajo le postopno.

Poslanci so o predlogu sprememb proračuna za leto 2018 in predlogu proračuna za 2019 razpravljali v torek in sredo. Medtem ko je bila opozicija kritična in je opozarjala, da državljani višjih prilivov zaradi ugodnejših gospodarskih razmer ne občutijo v svojih žepih, pa je bilo med poslanci koalicije razbrati zadovoljstvo ob vnovičnem presežku.

Proračun za leto 2018 je sicer DZ sprejel že novembra lani, zaradi izboljšanih razmer pa lahko vlada zdaj načrtuje za več kot 400 milijonov evrov višje prihodke. Prav tako se bodo povečali odhodki, a za precej manj, zato bo v proračunu ostalo za približno 50 milijonov evrov presežka. Podobne številke so načrtovane tudi za leto 2019.

"Višji prihodki bodo omogočili presežek v državni blagajni, hkrati pa bo več sredstev namenjenih prioritetam, investicijam na državni in lokalni ravni ter financiranju področij, ki so bila v preteklosti omejena z ukrepi," je v torek ob začetku proračunske razprave v parlamentu naštel premier Miro Cerar. Prioritete vlade tudi v naslednjem dveletnem obdobju ostajajo infrastruktura, znanost in zaposlovanje, zdravstvo in varnost v najširšem pomenu.

Vlada vztraja pri cilju, da se strukturni saldo sektorja država uravnoteži do konca leta 2020. To je po Cerarjevih besedah tudi razlog za previdno in postopno sproščanje varčevalnih ukrepov.

