Pred poslanci zakon o športu, koncesijah v zdravstvu in kajenju na odrih

Zadnji dan majske seje državnega zbora

30. maj 2017 ob 08:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zadnji dan majske seje bo državni zbor namenil glasovanju o predlogu novele zakona, ki ureja koncesije v zdravstvu, o tobačni noveli ter predlogu novega zakona o športu.

Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti sodi v paket zdravstvene reforme, o noveli pa so se v koaliciji dolgo usklajevali in se nazadnje uspeli dogovoriti. Tako je v prvem branju pričakovati, da bodo koalicijski poslanci potrdili njeno primernost za nadaljnjo obravnavo.

Novela ureja področje koncesij, opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ter ureja področje oglaševanje zdravstvenih storitev, med drugim prepoveduje zavajajoče oglaševanje.

Neenotnost okoli tobačnega zakona

Bolj neenotni so bili poslanci koalicije in tudi opozicije glede predloga dopolnitve zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je v parlamentarni postopek vložila skupina poslancev s Sašo Tabakovićem iz SMC-ja na čelu. Po dopolnitvi bi bilo mogoče kajenje zeliščnih cigaret na gledaliških odrih.

S športnim zakonom do boljše dostopnosti

Med ključnimi cilji novega zakona o športu, ki nadomešča dosedanjo staro ureditev, pa so povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu. Kljub obsežnemu dopolnjevanju je pričakovati večinsko podporo zakonskemu predloga.

Na drugi strani bodo po pričakovanjih zavrnili primernost priporočil v zvezi s problematiko zdravstva. Predlagali so jih v SDS, a je že matični odbor DZ za zdravstvo ocenil, da priporočila niso primerna za nadaljnjo obravnavo.

G. K.