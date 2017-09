Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 12 glasov Ocenite to novico! Tudi ministrstvo je opozorilo na možnost fiktivnih vpisov na univerze, ki bi lahko bili krinka za rizične migracije. Foto: BoBo VIDEO Navidezni tuji študenti Dodaj v

Prek fiktivnega "študija" v Sloveniji naprej v Evropo

Policija svetuje razveljavitev dovoljenj za bivanje

26. september 2017 ob 08:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Okoli 150 mladih ljudi iz Indije, Nepala in Bangladeša se je želelo vpisati na študij v Sloveniji, kar bi jim, saj gre za fiktivni vpis, s pridobitvijo dovoljenja za bivanje omogočilo nadaljnjo pot na Zahod. Namero so preiskali tudi kriminalisti in upravni enoti svetovali razveljavitev dovoljenj za bivanje.

Nekaterim "študentom" so bivanje v državi namreč že odobrili. Kot je za TV Slovenija poročala Tadeja Anžlovar, sta namreč dve visoki zasebni šoli v tem prepoznali zaslužek. Povezali sta se z agencijo iz Indije, ki v zameno za plačilo "študentom" ureja dokumente. Tako so ti dobili dovoljenja za bivanje, šola, ena izmed teh je Visoka šola za poslovne vede Ljubljana, pa bi lahko dobro zaslužila s šolninami (več 100 tisoč evrov), zaračunali pa so jim tudi 200 evrov vpisnine.

Potem ko so zadevo začeli raziskovati novinarji, so jim iz šole sporočili, da študentov k njim ne bo, ker da ni dovolj časa za ureditev dokumentov. Policija je ljubljanski upravni enoti svetovala, naj razveljavi dovoljenja za gibanje, saj gre za zlorabo. Da lahko gre za rizične migracije in sum fiktivnega vpisa, je ljubljansko visoko šolo sicer opozorilo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Iz mariborske šole Academia so sporočili, da že eno leto opozarjajo na to problematiko. Tudi ta šola je namreč imela možnost sprejeti tuje študente. Iz šole so sporočili, da ne želijo biti "vstopna točka za Evropo", zato vsakega študenta, ki se prijavi na študij, preverijo, kar vključuje preverbo agencije, ki ureja dokumentacijo, in tudi pogovor z bodočim študentom.

Mladi bi za "študij" v Sloveniji sicer plačali med 3.000 in 6.000 evri šolnine in še 2.000 evrov za ureditev dokumentov. Za vsoto med 5.000 in 8.000 evri bi tako tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev vizuma, vstopili v Evropsko unijo, kar je, kot poroča TV Slovenija, manj kot bi za pot plačali kriminalnim združbam.

A. K. K.