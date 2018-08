Prekinili razpravo o osemkolesnikih, novi poslanci potrebujejo več informacij

Levica odločno proti

17. avgust 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani odbora za zunanjo politiko so prekinili razpravo o sporazumu z OCCAR in nabavi novih osemkolesnikov. Novi poslanci bi se radi podrobneje seznanili s problematiko.

Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je obravnaval sporazum z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer, ki predstavlja pravno podlago za nov nakup 48 osemkolesnikov. Za to bi Slovenija odštela 306 milijonov evrov. Gre za nemška vozila boxer, ki bi bila po oceni Morsa in tudi Generalštaba Slovenske vojske za Slovenijo najprimernejša.

Predvsem v Levici poudarjajo, da bi ta sredstva raje namenili za zdravstvo in socialno. Poslanec Miha Kordiš je spomnil na prve zapise v medijih, da so na Morsu načrtovali nakup 56 vozil za 207 milijonov evrov. Leto kasneje je v projektu opredeljen nakup 48 vozil za 306 milijonov evrov, "kar je za 50 odstotkov več v enem letu". Izpostavil je tudi, da bi se nova vladna koalicija, ki se oblikuje, morala posvetovati z Levico glede višanja vojaških izdatkov in iskati kompromis. Pri tem sta s kolegom v stranki Primožem Sitarjem ponovila, da bi morali državljani o predvidenem višanju izdatkov za vojsko v višini 1,2 milijarde evrov odločati na posvetovalnem referendumu.

Kordiš je že na začetku predlagal preložitev te točke današnje seje OZP, ker da se ne mudi z odločanjem. Pri tem najprej ni bil uspešen, nato pa je po precej razgreti razpravi poslanec LMŠ-ja Aljaž Kovačič predlagal prekinitev, da bi se tudi novi poslanci lahko podrobneje seznanili z zadevo. Sklep je bil sprejet z 11 glasovi za in dvema proti. Kdaj bo odbor nadaljeval razpravo o tej točki, pa bo njegov predsednik Matjaž Nemec (SD) še določil.

Za izgradnjo bataljonskih bojnih skupin

Sporazum predvideva, da bi OCCAR pri sklenitvi pogodbe z dobaviteljem, nemškim podjetjem Artec, deloval v imenu in za račun Slovenije ter drugih držav udeleženk programa Boxer. V tem programu so za zdaj ob Sloveniji še Nemčija, Nizozemska in Litva. Z nakupom novih osemkolesnikov pa namerava Slovenija uresničevati zadane cilje glede zagotavljanja zmogljivosti zvezi Nato za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin do leta 2025. Za izgradnjo sicer potrebuje 166 osemkolesnih vozil, pri čemer bi lahko uporabili tudi 30 že obstoječih vozil Patria.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je pobudo za sklenitev sporazuma z OCCAR v DZ poslala konec julija in v tej pobudi navedla tudi, da predstavlja pristop k programu Boxer tudi priložnost za slovenska podjetja, da sodelujejo v programih OCCAR kot podizvajalci. Sodelovanje v programu Boxer bi tako lahko imelo pozitiven vpliv na gospodarstvo, menijo.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak je zavrnil očitke, da Sloveniji ni treba izpolnjevati danih zavez Natu in EU. "Spremenite temeljne koncepte obrambe, pa se bomo temu prilagodili tudi na obrambnem ministrstvu," je dejal. Slovenija je že zdaj na repu članic Nata glede na odstotek bruto domačega proizvoda, ki ga namenja za obrambo. Tudi s tem programom bo Slovenija skušala doseči 1,2 odstotka BDP-ja do leta 2025. Pa čeprav so bile dane zaveze o dveh odstotkih BDP, je dodal.

A. S.