Pri iranskih nakazilih NLB-ju ni šlo za pranje denarja?

Policijska preiskava se osredotoča le na ravnanje bančnih uslužbencev

26. oktober 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kriminalistična preiskava nakazil iranskega državljana prek NLB-ja v letih 2009 in 2010 ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja. Nova preiskava NPU-ja se tako osredotoča le na morebitne nepravilnosti bančnih uslužbencev.

Po poročanju POP TV-ja je bila policija glede domnevno spornih transakcijah iranskega državljana, ki je na račune NLB-ja dobival nakazila iz iranske banke in jih nakazoval naprej v tujino, obveščena konec leta 2010 in se je takrat tudi povezala z iranskimi varnostnimi organi in mednarodnimi institucijami.

"Slovenska policija nima podatkov o tem, da bi ta oseba storila konkretno kaznivo dejanje, ki bi generiralo premoženjsko korist, ki je bila plasirana v Slovenijo. To pa je objektivni pogoj za storitev kaznivega dejanja pranja denarja - brez tega pranja denarja ne moremo obravnavati," je za POP TV povedal vodja sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Dušan Florjančič.

Policisti prav tako niso zaznali kršitve omejevalnih ukrepov, čeprav je bil Iran v tistem času pod embargom. V kazenskem zakoniku tovrstnega kaznivega dejanja takrat še ni bilo.

Preiskavo zdaj vodi tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki pa se, ker se okoliščine glede morebitnega pranja denarja niso spremenile, osredotoča le na morebitne nepravilnosti bančnih uslužbencev, ki so bili vpleteni v ta nakazila.

Primer domnevnega pranja denarja prek NLB-ja je v začetku junija razkrila komisija DZ-ja za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Ugotovili so, da je iranski državljan v letih 2009 in 2010 prejemal nakazila iranske banke Export Development Bank of Iran na svoje račune pri NLB-ju in denar naprej nakazoval na več kot 9.000 naslovov v tujini. Šlo naj bi za okoli milijardo dolarjev.

V DZ-ju so zato julija ustanovili preiskovalno komisijo, ki ugotavlja politično odgovornost pri sumih pranja denarja s temi posli. Vodi jo Jani Möderndorfer (SMC). DZ je sicer zadevo obravnaval septembra in generalni policijski upravi, uradu za preprečevanje pranja denarja, Banki Slovenije in Komisiji za preprečevanje korupcije predlagal, naj v treh mesecih opravijo interni nadzor s poudarkom na odgovornosti pristojnih v primeru teh poslov.

G. C.